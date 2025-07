DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen im Minus - China-PMI enttäuscht - BOJ wie erwartet

DOW JONES--Überwiegend im Minus zeigen sich die Aktienmärkte in Asien am Donnerstag im späten Geschäft. Klare Impulse gibt es nicht. Die US-Notenbank hat wie erwartet die Leitzinsen unverändert gelassen. Dazu zieht etwas mehr Realismus beim Blick auf die nächsten Zinssenkungen ein. Denn Fed-Chef Powell ließ durchblicken, dass es im September nicht zwangsläufig dazu kommen müsse. Vor allem die Inflation müsse datenbasiert verfolgt werden. Hier fürchten viele Volkswirte, dass das Zolldurcheinander von US-Präsident Trump gerade erst begonnen hat, die Inflation zu treiben.

Gleichzeitig hat in Japan die Bank of Japan ihren Leitzins unverändert gelassen. Allerdings hat sie gleich direkt ihre Inflationsprognosen erhöht. Dies macht künftige Zinserhöhungen noch wahrscheinlicher. Der Yen legt darauf zu gegen den Dollar. Der Nikkei-Index klettert um 0,9 Prozent und zählt damit zu den stärkeren Indizes in Asien.

Die BOJ prognostiziert für dieses Geschäftsjahr einen Anstieg des Verbraucherpreisindex ohne frische Lebensmittel um 2,7 Prozent, nach zuvor prognostizierten 2,2 Prozent. Anleger werden sich daher im Laufe des Tages auf die Pressekonferenz von BOJ-Gouverneur Kazuo Ueda und seine Aussagen dazu fokussieren. Als positive Kurstreiber für den Nikkei wirken bessere Daten zur Industrieproduktion im Juni. Auch werden japanische Aktien begehrter, die ausländischen Investitionen in den Aktienmarkt legten deutlich zu.

Kräftigeren Druck gibt es auf Aktien aus China. In Hongkong fällt der Index mit 1,1 Prozent am stärksten. Grund sind hier überraschend schwächere Einkaufsmanager-Indizes (PMI) für Juli. Der Industrie-PMI rutschte auf 49,3 ab und bleibt damit in Kontraktionsterritorium. Der Service-PMI notiert mit 50,1 so gerade eben noch über der Expansionsschwelle.

In Schanghai zeigt sich der Index nur 0,7 Prozent tiefer. In Taiwan geht es sogar 0,3 Prozent nach oben. Hier profitieren die Technologiewerte von den US-Vorlagen. In Südkorea fällt der Kospi 0,6 Prozent. Hier hat US-Präsident Trump Zölle von 15 Prozent gegen das Land verhängt.

Die größten Kursbewegungen im Nikkei-Index weisen Unternehmen nach Quartalsdaten auf. So springen Yamato Holdings fast 11 Prozent, da der Verlust im ersten Quartal deutlich reduziert wurde. Bei Panasonic geht es indes 3,8 Prozent tiefer, hier lag das Nettoergebnis nur marginal über dem Vorjahr. Verluste um die 3 Prozent zeigen auch Sumitomo Metal und Tokyo Electric Power.

Unter den Autowerten ragen Nissan Motor mit plus 1,8 Prozent hervor. Die Gesellschaft hat zwar den vierten Quartalsverlust in Folge eingefahren, er fiel aber geringer als befürchtet aus. Nissan muss hohe Restrukturierungskosten verbuchen und den Wert von Produktionsanlagen in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und Japan abschreiben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.749,20 -0,1% +6,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 41.004,99 +0,9% +2,0% 08:30 Kospi (Seoul) 3.234,97 -0,6% +34,8% 08:30 Schanghai-Comp. 3.591,26 -0,7% +7,7% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.906,39 -1,1% +27,2% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 7:56 % YTD EUR/USD 1,1428 0,2 1,1408 1,1551 +11,5% EUR/JPY 170,16 -0,2 170,51 170,92 +5,2% EUR/GBP 0,8616 -0,0 0,8619 0,8653 +4,5% GBP/USD 1,3264 0,2 1,3236 1,3348 +6,7% USD/JPY 148,90 -0,4 149,47 147,98 -5,6% USD/KRW 1.391,76 -0,1 1.393,50 1.382,35 -5,9% USD/CNY 7,1643 -0,1 7,1735 7,1540 -0,8% USD/CNH 7,1994 -0,2 7,2104 7,1803 -2,1% USD/HKD 7,8498 0,0 7,8490 7,8500 +1,0% AUD/USD 0,6460 0,4 0,6436 0,6512 +5,2% NZD/USD 0,5921 0,4 0,5895 0,5963 +6,4% BTC/USD 118.449,45 0,9 117.343,40 117.953,70 +24,1% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,90 70,00 -0,1% -0,10 -3,3% Brent/ICE 73,09 73,24 -0,2% -0,15 -3,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.297,15 3.276,45 +0,6% +20,70 +26,8% Silber 32,61 32,56 +0,2% +0,05 +18,4% Platin 1.168,67 1.154,46 +1,2% +14,21 +38,3% Kupfer 5,60 5,60 0% 0,00 +42,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

