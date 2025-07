München (ots) -Mit 630 PS unter der Haube, 850 Nm Drehmoment und einer 0-100-Zeit von nur 3,4 Sekunden ist der Audi RS 6 Avant der Traum eines jeden Auto-Enthusiasten. Doch ausgerechnet ein lebenslanger Zugliebhaber, der seit zehn Jahren kein eigenes Auto mehr besitzt, hält nun die Schlüssel zu dieser aufgeladenen Straßenrakete in der Hand.Der 62-jährige Peter J. aus Hamburg, IT-Spezialist im Bereich Business, hat bei der Soziallotterie von Omaze den Audi RS 6 Avant im Wert von 140.000 Euro gewonnen - einer der schnellsten Kombis aller Zeiten. Und dieser Gewinn bedeutet für ihn und seine Familie: Volle Fahrt voraus in Richtung finanzielle Freiheit."Ich habe seit über zehn Jahren kein eigenes Auto mehr - ich habe wegen gesundheitlicher Gründe mit dem Autofahren aufgehört und bin gerne mit dem Zug unterwegs gewesen", sagt Peter. "Deshalb ist es völlig verrückt, dass ich jetzt dieses Auto gewonnen habe!"Auch seine Frau ist begeistert. "Sie sprüht vor Lebensfreude - und jetzt kann unser Traum, wieder gemeinsam zu reisen, endlich wahr werden!", erzählt Peter weiter.Der Gewinn kam für Peter zur besten Zeit. "Dank des Autoverkaufs können wir nun unsere Ersparnisse aufstocken und unsere Reisepläne wirklich umsetzen - stilvoll und komfortabel, dank des Geldes. Es ist ein unglaubliches Gefühl, diese neue finanzielle Sicherheit zu haben", erklärt er.Peter hat noch große Pläne: "Unser großer Traum ist eine Reise nach Island. Ich bin leidenschaftlicher Hobbyfotograf und freue mich riesig darauf, meine Kamera mitzunehmen und auf die Suche nach Landschaften und besonderen Lichtern zu gehen."Besonders gut fühlt sich für Peter auch an, dass sein Loskauf gleichzeitig Gutes bewirkt hat: "Ich habe mitgemacht, weil ich die Arbeit der SOS-Kinderdörfer unterstützen wollte. In meiner Familie gibt es eine lange Tradition, diese Organisation zu fördern."Und bevor der Wagen verkauft wird? Gibt es noch eine ganz besondere Probefahrt. "Meine Enkelin hat gefragt, ob sie eine Runde mit dem Audi drehen darf, bevor wir ihn verkaufen - und natürlich habe ich Ja gesagt. Sie hat sich das absolut verdient."Nach dem Audi RS6 wartet ein BMW 420i Cabriolet im Wert von über 60.000 Euro auf einen glücklichen Gewinner. Bis zum 10. August können dafür Tickets auf omaze.de erworben werden. Zusätzlich ermöglicht jedes Los den Gewinn des Hauptpreises: Eine Luxusvilla mit Blick auf die Alpen und in unmittelbarer Nähe zum Starnberger See im Wert von über 2.8 Millionen Euro. Hierfür ist der Teilnahmeschluss der 26. Oktober.Neben der Möglichkeit auf den Gewinn von Autos, Geldpreisen und Luxushäusern wird mit jedem Los eine Wohltätigkeitsorganisation unterstützt. Für das Haus südlich von München hat Omaze eine Partnerschaft mit Plan International, die eine garantierte Spende in Höhe von 500.000 Euro mit der Verlosung des Alpen-Hauses am 26. Oktober bekommen.Teilnahme und weitere Infos unter omaze.dePressekontakt:Jan-Philipp Knoopjanpknoop@wmp-ag.deWMP EUROCOM AGOriginal-Content von: Omaze, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179986/6087568