© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo

Die Aktien von Coinbase könnten vor einer weiteren starken Aufwärtsbewegung stehen. Citigroup sieht enormes Potenzial im Vorfeld der Quartalszahlen am Donnerstag.Kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Donnerstagabend hat Citigroup-Analyst Peter Christiansen sein Kursziel für den führenden US-Kryptodienstleister Coinbase in einem aktuellen Analystencall massiv angehoben - um satte 87 Prozent auf 505 US-Dollar von zuvor 270 US-Dollar. Trotz eines bereits beeindruckenden Kursanstiegs von rund 52 Prozent seit Jahresbeginn sieht der Analyst noch 33 Prozent weiteres Potenzial. Laut Tipranks.com hat Peter Christiansen eine Erfolgsquote von 58 Prozent und eine durchschnittliche Rendite …