Nürnberg (ots) -- UmweltBank AG erzielt Ergebnis vor Steuern in Höhe von +6,7 Mio. Euro- Gesamtkapitalquote von 15,9% unter Anwendung von CRR III- Hervorragendes digitales und persönliches Kundenerlebnis erzielt- Ratingagentur Fitch beurteilt Bonität der UmweltBank mit BBB-- Tätigkeiten des Sonderbeauftragten beendetDie UmweltBank konnte im ersten Halbjahr 2025 strategische und operative Fortschritte erzielen. Ein bedeutender Meilenstein ist die Beendigung der Tätigkeit des Sonderbeauftragten. Sie wurde möglich, da die UmweltBank bei der Beseitigung der festgestellten Defizite deutliche Fortschritte erzielt hat. Davon unberührt bleiben die aufsichtlichen Kapitalanforderungen an das Institut.Die Fortschritte spiegeln sich auch im Rating der Agentur Fitch wider, die die Bonität der Emittentin UmweltBank AG mit BBB- bewertet und ihr damit den wichtigen Investment-Grade-Status verleiht. Fitch sieht dabei insbesondere noch Aufholpotenzial im Bereich der Kapitalausstattung. Die Bank konnte im ersten Halbjahr 2025 bei Anwendung von CRR III eine Gesamtkapitalquote von 15,9% erreichen, was einer leichten Übererfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen entspricht."Im ersten Halbjahr 2025 sehen wir die sichtbaren Erfolge unseres Transformationsjahres: Unsere Prozesse sind effizienter, die Kundenzufriedenheit steigt - und mit neuen Produkten wie dem Girokonto und dem Anleihen-ETF setzen wir wichtige Wachstumsimpulse. Wir bleiben auf Kurs, um die UmweltBank nachhaltig und zukunftsfähig weiterzuentwickeln", sagt Dietmar von Blücher, Vorstandssprecher der UmweltBank.Personelle Veränderungen im Aufsichtsrat und Führungsteam der UmweltBankDr. Nicole Handschuher wird ab August als Generalbevollmächtigte die UmweltBank auf diesem Weg begleiten und vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden ab Februar 2026 als Vorstandsmitglied auf Heike Schmitz folgen.Bereits zum 1. Juli hat Georg Schürmann den Vorsitz des Aufsichtsrats von Dr. Michael Kemmer übernommen. Dr. Kemmer bleibt dem Aufsichtsrat weiterhin als geschätztes Mitglied erhalten.Hohe KundenzufriedenheitMit einem Wachstum von 3,9% (5.800 Nettoneukunden) im ersten Halbjahr ist die Kundenzahl der UmweltBank auf rund 161.000 gestiegen. Das Einlagenvolumen ist in den letzten sechs Monaten um fast 4% bzw. rund 140 Mio. Euro auf 3,6 Mrd. Euro gestiegen. Als Direktbank arbeitet die UmweltBank digital und persönlich mit ihren Kundinnen und Kunden zusammen. Mit digitalen Antragsstrecken, automatisierten Prozessen und neuen Technologien folgt die UmweltBank diesem Ansatz erfolgreich, was sich unter anderem in der hohen Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden zeigt: die Bewertung auf der unabhängigen Plattform Trustpilot hat sich innerhalb der letzten 18 Monate auf 4,0 von 5 Sternen verbessert.Produktportfolio mit Girokonto, Windkraftanleihe und Anleihen-ETF erweitertDie UmweltBank nutzte das erste Halbjahr insbesondere um neue Produkte und Services auf den Markt zu bringen. Seit Ende Juni ist das UmweltBank Girokonto verfügbar.Mit dem neu aufgelegten grünen Anleihen-ETF erweitert die UmweltBank im August ihr streng nachhaltiges Produktportfolio um einen weiteren Artikel 9-Fonds und ergänzt den bestehenden grünen Aktien-ETF. Der Anleihen-ETF erweitert zugleich das Produktspektrum der Bank für die Einführung einer standardisierten Anlageberatung für Privatkundinnen und -kunden vor. Darüber hinaus hat die UmweltBank eine Windkraftanleihe mit einem Volumen von 20 Mio. Euro vollständig platziert.Firmenkundengeschäft mit selektivem Kredit-NeugeschäftIm Kreditgeschäft blieb die Nachfrage im Bereich der Erneuerbaren Energien und sozialen sowie ökologischen Wohnimmobilien in den letzten sechs Monaten insgesamt hoch. Die UmweltBank erzielte selektives Neugeschäft im ersten Halbjahr von rund 40 Mio. Euro (Vorjahr: 49 Mio. Euro). Der Vorstand rechnet weiterhin mit einem Neukreditvolumen in Höhe von 250 - 350 Mio. Euro für das Jahr 2025. Die UmweltBank plant, ihr Finanzierungsangebot im Bereich der Erneuerbaren Energien auszuweiten und künftig Batterieenergiespeichersysteme zu finanzieren. Damit leistet die UmweltBank einen wichtigen Beitrag für eine stabile und flexible Energiezukunft.Ergebnis und AusblickDie UmweltBank schließt das erste Halbjahr mit einem positiven Ergebnis vor Steuern von 6,7 Mio. Euro ab. Das Ergebnis war durch die Gewinnausschüttung einer Tochtergesellschaft sowie einer Immobilientransaktion geprägt. Das Ergebnis nach Steuern beläuft sich auf rund 6,2 Mio. Euro. Durch die Nutzung bestehender Verlustvorträge ergab sich eine geringe Steuerbelastung.Die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert: Der Vorstand erwartet weiterhin ein Ergebnis vor Steuern für die UmweltBank AG zwischen 5 Mio. Euro und 10 Mio. Euro. Im Jahresverlauf 2025 wird mit einer erhöhten Risikovorsorge in einer Bandbreite von 10 bis 15 Mio. Euro gerechnet, die in der Gesamtprognose bereits berücksichtigt wurde. In Abhängigkeit des Geschäftsverlaufs wird die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung auf geringem Niveau für das Geschäftsjahr 2025 angestrebt.Alle Zahlen beziehen sich auf die UmweltBank AG (HGB). Für die Zahlenangaben H1/2025 ist kein Testat vorgesehen.Weitere InformationenWeiterführende Informationen und die Präsentation zum ersten Halbjahr 2025 befinden sich auf der Investor-Relations-Webseite der UmweltBank (https://www.umweltbank.de/investor-relations/)Über die UmweltBank AGDie UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau. Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Sparprodukte und Wertpapiere an. Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access gelistet. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden.DisclaimerDie UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).Die im Text genannten Personenbezeichnungen beziehen sich immer zugleich auf weibliche, männliche und diverse Personen. 