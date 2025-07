Telness Tech, das schnell wachsende Technologieunternehmen, das die Telekommunikation für moderne Mobilfunkbetreiber neu erfindet, gab heute die Berufung von John Browett in seinen Vorstand bekannt. Browett bringt jahrzehntelange Führungs- und Managementerfahrung aus einigen der weltweit renommiertesten Unternehmen mit, darunter die Octopus Group, Apple und Tesco.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250730862683/de/

John Browett to join Telness Tech Board of Directors

Browett ist derzeit Vorsitzender der Octopus Group, dem Unternehmen, das Octopus Energy gegründet hat, dessen Plattform Kraken Technologies neu definiert hat, wie Technologie traditionelle Branchen verändern kann. Darüber hinaus hatte er Führungspositionen bei Apple und Tesco inne, wo er zum weltweiten Wachstum dieser Unternehmen beitrug und Pionierarbeit im Bereich des groß angelegten E-Commerce in einem der wettbewerbsintensivsten Einzelhandelsumfelder Europas leistete.

"Telness Tech tut für die Telekommunikation das, was Kraken für den Energiesektor getan hat es schreibt die Regeln neu", sagt John Browett. "Martina und das Team haben eine einzigartige Plattform aufgebaut, die nachweislich in der Lage ist, Betreibern dabei zu helfen, veraltete Systeme, Anbieter und Module zu überspringen und damit die traditionell komplexe Telekommunikationsbranche einfacher und angenehmer denn je zu machen. Ich freue mich sehr, Teil dieser Reise zu sein."

"Johns Erfahrung in der Leitung einiger der innovativsten und kundenorientiertesten Unternehmen der Welt macht ihn zu einer unschätzbaren Bereicherung für unseren Vorstand", sagt Martina Klingvall, CEO und Gründerin von Telness Tech "Seine einzigartige Kombination aus strategischer Weitsicht, operativer Exzellenz und Vorstandserfahrung wird uns dabei helfen, die Telekommunikation weltweit weiter zu vereinfachen."

Das Flaggschiffprodukt von Telness Tech, Seamless OS, ist eine Cloud-native Plattform, mit der jeder Mobilfunkbetreiber oder jedes digital orientierte Unternehmen mobile Dienste mithilfe von KI und Automatisierung einführen oder erweitern kann. In den Jahren 2024 und 2025 trat das Unternehmen in den US-amerikanischen, europäischen und afrikanischen Markt ein. Seine Plattform wird mittlerweile von mehr als 24 Mobilfunkbetreibern genutzt, darunter Partnerschaften mit Branchenführern wie T-Mobile und Lebara.

Über Telness Tech

Telness Tech Telness Tech ist eines der weltweit am schnellsten wachsenden Teltech-Unternehmen. Sein Flaggschiffprodukt, Seamless OS, ist eine cloudbasierte BSS/OSS-Plattform, mit der Unternehmen vollständig digitale, KI-gestützte Mobilfunkdienste einführen, betreiben und skalieren können. Telness Tech wird oft als "Shopify für Telekommunikation" bezeichnet und macht es radikal einfach und effizient, einen Mobilfunkbetreiber zu betreiben oder zu werden. Ursprünglich innerhalb des schwedischen Betreibers Telness einem der am besten bewerteten Mobilfunkanbieter Europas entwickelt, unterstützt Telness Tech heute Telekommunikations-Disruptoren in den USA, Europa und darüber hinaus.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250730862683/de/

Contacts:

Pressekontakt: Sebastian Stecki

Vice President, Marketing Communications

Tel. +4673 958 40 86

sebastian@telnesstech.com