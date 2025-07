Original-Research: Alzchem Group AG - von Sphene Capital GmbH



31.07.2025 / 08:23 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Alzchem Group AG Unternehmen: Alzchem Group AG ISIN: DE000A2YNT30 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 31.07.2025 Kursziel: EUR 149,10 (bislang: EUR 133,00) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA

Zum Halbjahr neue Höchstwerte bei Umsatz und Marge Während das Basissegment Basics & Intermediates erwartungsgemäß rückläufig war (H1/2025 Umsatz EUR 78,2 Mio., -14,2% YoY), verzeichnete das margenträchtige Segment Specialty Chemicals im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzplus von 8,9% auf EUR 194,6 Mio. - getragen von einem Nachfrageaufschwung im Bereich Custom Manufacturing sowie einem weiterhin starken Geschäft mit Creapure im Bereich Human Nutrition. Der Umsatzanteil des Segments liegt mittlerweile bei 67,7% - Tendenz steigend und ist damit nach u. E. erneut ein Beleg für die erfolgreiche strategische Transformation des Unternehmens hin zur Spezialchemie. Die Kapazitätserweiterung für Nitroguanidin am Standort Deutschland verläuft nach Angaben planmäßig, die vorgesehene Verdoppelung der Produktionskapazität wird ab H2/2026e erstmals zur Ergebnisentwicklung beitragen. Bis zu diesem Zeitraum soll auch die Standortsuche in den USA abgeschlossen sein. Damit wird sich der Ausbau höhermargiger Produkte aus unserer Sicht langfristig fortsetzen. Dementsprechend heben wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleitetes Kursziel auf EUR 149,10 von EUR 133,00 je Aktie an und bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Alzchem Group AG.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: AlzChem_UpdateReport20250731



Kontakt für Rückfragen:

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



