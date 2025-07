© Foto: adobe.stock.com

Die Quartalsberichtssaison hat den Cannabis-Sektor erreicht. Mit Tilray Brands legte ein zentraler Akteur am Montag (28. Juli) aktuelle Finanzergebnisse vor. Die Reaktion des Marktes fiel heftig aus. Tilray Brands mit enttäuschenden Zahlen Tilray Brands legte am Montag Zahlen vor, die auf den ersten Blick gar nicht so schlecht ausfielen, doch der Markt reagierte heftig. Die Aktie ging im Anschluss auf Tauchstation. Unternahm Tilray Brands im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung noch den Versuch, die Marke von 0,7 US-Dollar zurückzuerobern, geriet im Anschluss an die Veröffentlichung die Aktie massiv unter Druck. Sind die Tilray-Zahlen ein schlechtes Omen für die anstehenden Quartalsberichte? …