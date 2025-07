Ferrous Systems, der führende Anbieter von auf der Programmiersprache Rust basierenden Softwarelösungen für sicherheitskritische und Embedded Systeme, gab heute seinen Beitritt zur Scalable Open Architecture for Embedded Edge (SOAFEE)-Initiative bekannt. SOAFEE ist eine globale, branchengeführte Kooperation zur Definition offener, cloudbasierter Softwarestandards für SDVs und eingebettete Edge-Systeme.

Ferrous Systems verfügt über umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Rust und sicherheitskritische Tools, und stellt mit Ferrocene die erste qualifizierte Open-Source-Rust-Compiler-Toolchain zur Verfügung. Das Unternehmen beteiligt sich außerdem aktiv am Rust-Projekt, am Safety-Critical Rust Consortium der Rust Foundation und an der Software Defined Vehicle Working Group der Eclipse Foundation. Dies versetzt Ferrous Systems in die einzigartige Lage, Unternehmen der Automobilindustrie dabei zu helfen, die bewährten Vorteile von Rust in Bezug auf Sicherheit, Parallelität und Leistung zu nutzen. Ferrous Systems wird sich im Rahmen von SOAFEE dafür einsetzen, dass die Sprache in zukünftigen Referenzarchitekturen und auf unterstützten Plattformen vertreten ist.

"Heutige SDVs und die damit verbundenen Cloud-Dienste erfordern einen neuen Ansatz für das Systemdesign einen, der Leistung, Sicherheit und Aufrüstbarkeit über verschiedene Hardwareplattformen hinweg in Einklang bringt", sagt Florian Gilcher, Managing Director bei Ferrous Systems. "Wir unterstützen die Mission von SOAFEE, das Ökosystem rund um offene, skalierbare und zuverlässige Softwareplattformen zu vereinheitlichen, und wir freuen uns darauf, Rust in diesbezügliche Diskussionen einzubringen. Rust bietet die für Edge-Systeme erforderliche Sicherheit und Leistung, und Ferrocene stellt sicher, dass diese Fähigkeiten auch in Bereichen mit höchsten Anforderungen an Zuverlässigkeit und Zertifizierung genutzt werden können. Rust ist somit ideal für Entwickler, die robuste, sichere Systeme entwickeln müssen, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln."

Ferrous Systems wird zu SOAFEE-Arbeitsgruppen beitragen, die sich auf Sicherheit, Toolchains, Laufzeitumgebungen und C/C++-Integration konzentrieren. Diese Bemühungen unterstützen direkt die umfassendere Mission von SOAFEE, Innovationen voranzutreiben, die Softwarequalität zu verbessern und eine langfristige Wartbarkeit sowohl in der Automobillieferkette als auch im Softwarelebenszyklus sicherzustellen.

Über Ferrous Systems

Ferrous Systems wurde 2018 in Berlin gegründet und ist der führende Anbieter von Rust-basierten Softwarelösungen für eingebettete und sicherheitskritische Systeme. Das Unternehmen spielt eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung von Rust für den Einsatz in regulierten Industrien durch die Entwicklung von Ferrocene, der ersten Open-Source-Rust-Compiler-Toolchain, die die höchsten Automobil-, Industrie- und Medizinstandards erfüllt. Ferrous Systems leistet einen aktiven Beitrag zum Rust-Projekt und dem Embedded Rust-Ökosystem und arbeitet eng mit Industriepartnern zusammen, um weltweit zuverlässige, speichersichere Softwarelösungen für Hochsicherheitssysteme bereitzustellen. Das Unternehmen bietet außerdem Schulungen, Beratung und langfristige Unterstützung, um Entwicklungsteams bei der sicheren Einführung von Rust zu unterstützen. Für weitere Informationen besuchen Sie https://ferrous-systems.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250731048454/de/

Contacts:

Kontakt für Presseanfragen

Jessie Glockner

Global PR-Manager, Ferrous Systems GmbH

Jessie.glockner@ferrous-systems.com

+1-508-612-1186