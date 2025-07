NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die Eckdaten der Fluggesellschaft seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick bleibe aber durchwachsen. Die Aktien könnten zwar dank er möglichen Erleichterung unter den Anleger positiv reagieren, insgesamt bleibe Lufthansa aber im Vergleich zu den Aktien anderer großer Netzwerk-Fluggesellschaften aber unattraktiv./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 06:54 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 06:54 / BST



ISIN: DE0008232125

