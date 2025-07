Symrise legte ein schwaches Q2 vor - das organische Umsatzwachstum verlangsamte sich auf 2,0?% (Q1: 4,2?%), und die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde aufgrund anhaltender Schwäche im Heimtierfuttersegment und vorsichtigem Kundenverhalten nach unten angepasst. Trotz des Drucks auf der Umsatzseite bleibt die Margenentwicklung solide - getragen durch Skaleneffekte, Verbesserungen im Produktmix sowie erste Erfolge des ONE SYM-Programms. Das Management treibt weiterhin strukturelle Optimierungen und eine Fokussierung des Portfolios voran, was das Vertrauen in die mittelfristigen Ziele stärkt. Um dem aktuell dynamischen und vorsichtigeren Nachfrageumfeld Rechnung zu tragen, senken wir unsere Umsatzerwartungen leicht, halten jedoch an unserer Margenprognose fest. Wir bestätigen unsere KAUF-Empfehlung mit einem leicht reduzierten Kursziel von 105,00?EUR (zuvor: 110,00?EUR) - und sehen die jüngste Schwäche der Aktie als attraktive Einstiegsgelegenheit in eine hochwertige Investmentstory.Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/symrise-ag





© 2025 AlsterResearch