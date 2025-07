Eschborn (ots) -Ständig wiederkehrende Symptome, hoher Leidensdruck und Kontrollverlust: Viele Patienten mit unspezifischen Magen-Darm-Beschwerden fühlen sich unverstanden, alleingelassen und orientierungslos, so das Ergebnis einer aktuellen qualitativen Patientenbefragung [1]. Nicht selten beginnt damit eine jahrelange Odyssee von Arzt zu Arzt - begleitet von Hilflosigkeit, Scham und Frust. Viele Betroffene wünschen sich den Ergebnissen zufolge eine natürliche Therapie, die wirksam und gut verträglich ist, sowie den Darm beruhigt. Ein pflanzliches Arzneimittel mit Myrrhe* kann helfen, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Studien belegen, dass es Durchfall, Blähungen und Krämpfe gleichzeitig lindern kann [2]. Das trägt dazu bei, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern - was bedeutet, Darmpatienten haben endlich wieder mehr Kontrolle und weniger Stress im Alltag.Patienten mit unspezifischen, wiederkehrenden Darmbeschwerden stellen den Arzt vor eine besondere Herausforderung. "Die Beschwerden sind oft diffus und können viele verschiedene Auslöser haben. Deshalb ist es schwer, schnell die richtige Diagnose zu stellen und damit direkt eine wirksame Behandlung zu starten", erklärt die Darmspezialistin Dr. med. Nicole Steenfatt, Bad Oeynhausen. Eine aktuelle Patientenbefragung [1] verdeutlicht die emotionale Notlage der Betroffenen: "Ich hatte das Gefühl, die Kontrolle über meinen Körper komplett zu verlieren", berichtet ein Teilnehmer. Andere schildern eine jahrelange "Odyssee von Arzt zu Arzt". Aus Scham oder Resignation werden die Beschwerden dann oftmals hingenommen oder nach Ratschlägen aus dem Internet selbst behandelt. "Das ist nicht sinnvoll", so Steenfatt. "Arzt und Patient sollten vielmehr in regelmäßigem Austausch eine maßgeschneiderte Therapie abstimmen, die die jeweiligen Beschwerden lindert und damit den Darm beruhigt und den Patienten entlastet". Ob bei kritischen Alltagssituationen wie Autofahrten, Meetings oder langen Warteschlangen: Das Gefühl, wieder Kontrolle über den eigenen Körper zu haben, ist für viele eine enorme Erleichterung.Ein pflanzliches Arzneimittel als Allrounder gegen diffuse BeschwerdenUm bestmögliche Erfolge zu erzielen, werden dabei oft verschiedene Behandlungsansätze kombiniert. Dabei haben sich Kombinationsarzneimittel bewährt, die mehrere Beschwerden gleichzeitig bessern können wie beispielsweise pflanzliche Arzneimittel mit Myrrhe*. Sie helfen bei Durchfall, Blähungen und Krämpfen, indem sie unter anderem Entzündungen lindern und die "Darmbarriere" stärken - also die natürliche Schutzfunktion des Darms unterstützen [3-8]. Eine klinische Studie zeigte zudem, dass die unterstützende Behandlung mit der Phytoarznei zur Besserung des Gesamtbeschwerdebilds bei vorliegender Reizdarmsymptomatik sowie chronisch- und akut-entzündlichen Darmerkrankungen führt [2].Neben der Linderung vielfältiger Beschwerdekonstellationen im Magen-Darm-Bereich zeigte die Befragung auch eine emotionale Entlastung der Patienten. Mit den drei pflanzlichen Wirkstoffen Myrrhe, Kamille und Kaffeekohle werden Heilung, Beruhigung und Reinigung assoziiert: "Ein wirksamer Dreiklang bei Magen-Darm-Störungen für ein gutes Bauchgefühl und Ruhe im Darm. Damit kann ich es morgens ruhiger angehen", berichtet ein Teilnehmer.Trend zu pflanzlichen ArzneimittelnDie aktuelle Patientenbefragung zeigt außerdem, dass die Mehrheit der Betroffenen alternativ zu den klassischen chemisch-synthetischen Arzneimitteln gut verträgliche pflanzliche Alternativen bevorzugt. Die Apothekerin Andrea Faske, Vechta, bestätigt diesen Trend: "Viele Kunden fragen bei Darmproblemen gezielt nach natürlichen Arzneimitteln." Dementsprechend ergab zum Beispiel eine 2020 durchgeführte Online-Befragung von über 500 Patienten mit Reizdarmsyndrom: Fast 73 % der Befragten nutzen pflanzliche Präparate bei ihrer Reizdarm-Symptomatik - davon etwa ein Drittel ausschließlich und 41 % begleitend zu anderen Therapien [9].Online-Service für Patienten mit ReizdarmsyndromIn Deutschland leiden mehr als 11 Millionen Menschen am Reizdarmsyndrom - viele davon fühlen sich mit ihren Beschwerden allein gelassen. Diesen Ratsuchenden kann der Online-Ratgeber Reizdarm-Kompass gezielt weiterhelfen (siehe QR-Code) - mit fundierten Informationen, praktischen Alltagstipps und Erfahrungsberichten anderer Patienten.Die Literaturangaben 1 bis 9 können angefordert werden unter knop@cgc-pr.com.__________________________________________________________________________Redaktioneller Hinweis: geschlechtsneutrale FormulierungAusschließlich zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Pressemeldung auf die geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Formulierungen in diesem Text sind somit geschlechtsneutral zu interpretieren.__________________________________________________________________________*MYRRHINIL-INTEST®Anwendungsgebiete: Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur unterstützenden Behandlung bei Magen-Darm-Störungen mit unspezifischem Durchfall, begleitet von leichten Krämpfen und Blähungen ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung. 