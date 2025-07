NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,60 Euro belassen. Erlösseitig habe die Fluggesellschaft die Erwartungen zwar nicht ganz erfüllt, aber unter dem Strich habe der Gewinn diese um 71 Prozent übertroffen, schrieb Jaina Mistry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Möglich gemacht habe dies unter anderem die Kostenkontrolle. Schwächer als erhofft sei jedoch der Free Cashflow./tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 02:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 02:08 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008232125

© 2025 dpa-AFX-Analyser