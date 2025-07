EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Ankauf/Expansion

ENCAVIS erwirbt 199-MW-Wind- und Solarportfolio von BayWa r.e. in Spanien



31.07.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News





ENCAVIS erwirbt 199-MW-Wind- und Solarportfolio von BayWa r.e. in Spanien



Hamburg, 31. Juli 2025 - Der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG hat ein Erneuerbare-Energien-Portfolio mit einer Gesamtleistung von 199 MW in Nordspanien von BayWa r.e. erworben. Die Projekte befinden sich rund 40 Kilometer außerhalb von Saragossa in der Region Aragón. Das Portfolio umfasst drei Windparks mit einer Gesamtleistung von etwa 142 MW sowie zwei Photovoltaikanlagen (PV) mit insgesamt 57 MW. Diese Kombination aus zwei Technologien maximiert die Effizienz und optimiert die Flächennutzung, während die gemeinsame Netzinfrastruktur die Anschlusskosten erheblich senkt. Jeder Windpark ist mit acht Nordex N163-Turbinen ausgestattet, die jeweils 47,2 MW pro Standort liefern. Derzeit befinden sich die Anlagen im Bau; die Netzanbindung ist zwischen dem vierten Quartal 2025 und dem ersten Quartal 2026 geplant. Die beiden PV-Anlagen - mit einer Leistung von rund 32 MW bzw. 25 MW - liegen im Zeitplan, mit geplantem Netzanschluss im vierten Quartal 2025. Nach Inbetriebnahme wird das Portfolio jährlich rund 467 GWh sauberen Strom erzeugen. Zur Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit umfasst das Erneuerbare-Energien-Portfolio mehrere Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität, darunter das IdentiFlight-Erkennungssystem. Diese fortschrittliche Technologie identifiziert und klassifiziert Vogelarten in Echtzeit und passt den Betrieb der Windturbinen automatisch an. Dr. Daniel Gaefke, COO von BayWa r.e., kommentiert:

"Wir freuen uns sehr, erneut mit unserem bewährten Partner, der Encavis AG, an diesem wegweisenden Projekt zusammenzuarbeiten. Unsere innovative duale Technologie-Lösung stellt ein zukunftsweisendes Modell für kommende Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien dar. Die Entwicklung einer so groß angelegten, technologieübergreifenden Anlage an einem gemeinsamen Standort in Spanien war eine anspruchsvolle, aber lohnende Aufgabe - und ich bin unglaublich stolz auf die Leistungen unseres Teams." Mario Schirru, CEO der Encavis AG, ergänzt:

"Mit unserem ersten Windprojekt in Spanien diversifizieren wir nicht nur unser Technologieportfolio - wir zeigen auch, dass wir es ernst meinen mit unserem Wachstumskurs. Dieses Projekt ist ein entscheidender Schritt nach vorn und ein klares Signal: Wir setzen unsere ambitionierten Pläne in die Tat um. Wir handeln schnell, und dieser Meilenstein ist ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem Weg, Encavis als führenden paneuropäischen Anbieter für Erneuerbare Energien zu positionieren. Es ist uns eine Freude, dieses Projekt gemeinsam mit unserem langjährigen Partner BayWa r.e. zu realisieren." Diese Akquisition unterstreicht das gemeinsame Engagement beider Unternehmen für innovative, nachhaltige Energielösungen und den Fortschritt der Energiewende in Europa.

***

Über ENCAVIS

Encavis ist einer der führenden Stromerzeuger aus Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen betreibt ein breit diversifiziertes Portfolio aus Onshore-Windparks, Freiflächen-Solaranlagen und Batteriespeichern in 13 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien, Spanien, Dänemark und die Niederlande. Darüber hinaus bietet Encavis institutionellen Investoren attraktive Beteiligungsmöglichkeiten an Erneuerbare-Energien-Anlagen. Die Tochtergesellschaft Stern Energy ergänzt das Leistungsportfolio als europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen rund um Photovoltaik-Anlagen. Mit einer installierten Gesamtleistung von über 3,8 Gigawatt trägt Encavis maßgeblich zur nachhaltigen Energieversorgung und zur Erreichung der europäischen Klimaziele bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com .

Medienkontakt

Dr. Oliver Prüfer

Press Officer & Manager Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 133

E-Mail: oliver.pruefer@encavis.com

Über BayWa r.e.

r.e.think energy - wir denken Energie neu - wie sie produziert, gespeichert und am besten genutzt werden kann, um die für die Zukunft unseres Planeten unerlässliche Energiewende umzusetzen. BayWa r.e. ist ein Independent Power Producer (IPP). Unsere Aktivitäten umfassen die Planung, Entwicklung und den Bau von Anlagen in den Bereichen Wind, Solar und Batteriespeicher, deren Betrieb und Wartung sowie den Energiehandel. BayWa r.e. ist außerdem ein weltweit führender Anbieter im Solargroßhandel. Wir haben über 6 GW Erneuerbare Energien Projekte ans Netz gebracht und verwalten über 10,5 GW an Anlagen. Mit unserem Klimabeitragsansatz, der sich an allgemein anerkannten Praktiken für den Klimaschutz orientiert und mit den Zielen des Pariser Abkommens übereinstimmt, treiben wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie entscheidend voran. Unsere Anteilseigner sind BayWa AG, ein 1923 gegründetes, weltweit aktives Unternehmen, das innovative und nachhaltige Lösungen in den Bereichen Landwirtschaft, Baustoffe und Energie anbietet, und Energy Infrastructure Partners, Marktführer im Bereich Energieinfrastrukturinvestitionen, der mehr als 7 Milliarden Euro von globalen Investoren verwaltet. Medienkontakt

Felix Gmelin

Corporate Communications

Tel.: +49 (0)89 383932 5817

E-Mail: felix.gmelin@baywa-re.com



31.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com