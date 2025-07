Maxhütte-Haidhof (ots) -Über 400.000 Interessierte suchen jährlich einen Ausbildungsplatz[1]. Um als Arbeitgeber für junge Menschen attraktiv zu sein, müssen Unternehmen mit abwechslungsreichen Einstiegsmöglichkeiten und Karrierewegen überzeugen: Netto Marken-Discount steht für einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz, der die persönliche und berufliche Weiterentwicklung fördert, Aufstiegsmöglichkeiten und ein vielfältiges Aufgabenprofil bietet. Auch dieses Jahr starten bundesweit über 2.300 Nachwuchskräfte ihre Ausbildung bei Netto. Mit den "Welcome-Days" beginnt für die neuen Nachwuchskräfte der Berufsstart, bei dem sie alle wichtigen Informationen zu ihrer Ausbildung und den Perspektiven im Unternehmen erhalten. Wer sich mit Engagement und Motivation auszeichnet, kann sich auf eine garantierte Übernahme nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss freuen.Am ersten Arbeitstag erwartet die neuen Auszubildenden ein abwechslungsreicher Auftakt: In den bundesweit 20 Netto-Niederlassungen lernen sie bei den "Welcome-Days" das Unternehmen und die verschiedenen Bereiche ihrer Ausbildung kennen. Bei einer Führung durch die Logistikzentren erhalten sie spannende Einblicke in die Abläufe und Prozesse hinter den Kulissen. In persönlichen Gesprächen mit Vorgesetzten sowie Kolleginnen und Kollegen erfahren sie mehr über ihre Aufgaben und die Karrieremöglichkeiten nach der Ausbildung. Zudem bietet der Tag eine gute Gelegenheit, erste Kontakte zu knüpfen und sich mit anderen Berufseinsteigenden auszutauschen."Mit unseren 'Welcome Days' vermitteln wir unseren jungen, neuen Kolleginnen und Kollegen direkt zu Beginn, dass sie Teil des Netto-Teams sind und stellen ihnen die Zukunftschancen in unserem Unternehmen vor", so Christina Stylianou, Leiterin der Netto-Unternehmenskommunikation.Übernahmegarantie für engagierte AzubisBei Netto steht die Zukunft der Auszubildenden im Mittelpunkt: Erfahrene Kolleginnen und Kollegen, Schulungsleitungen, Führungskräfte sowie Betriebsräte begleiten sie auf ihrem Weg. Für vertrauliche Gespräche stehen die Azubi-Ombudspersonen stets zur Seite. Durch umfangreiche Weiterbildungsangebote haben Nachwuchskräfte die Möglichkeit, ihre Karriere bei Netto aktiv zu gestalten. Wer durch Engagement und Leistung überzeugt, hat nicht nur beste Chancen auf eine unbefristete Übernahme, sondern kann sich auch für weiterführende Positionen qualifizieren - beispielsweise als Verkaufs- oder Filialleitung im Vertrieb.Netto setzt auf Nachwuchs: Vielfältige Karriereoptionen für AuszubildendeMit bundesweit rund 4.400 Netto-Filialen, der Unternehmenszentrale in Maxhütte-Haidhof bei Regensburg und 19 weiteren Niederlassungen bietet Netto als einer der führenden Ausbildungsbetriebe im deutschen Einzelhandel zahlreiche Karrieremöglichkeiten. Rund 88.500 Mitarbeitende sowie über 5.700 Auszubildende nutzen diese Chancen. Ob im direkten Kundenkontakt in den Filialen, hinter den Kulissen in der Zentrale oder in der Verantwortung für logistische Abläufe im Lager: Mit 20 Ausbildungsberufen, zwei Abiturientenprogrammen und neun dualen Bachelor-Studiengängen eröffnet Netto zahlreiche Karrieremöglichkeiten in Bereichen wie Vertrieb, Lager, IT oder Verwaltung.Frühzeitig bewerben: Ausbildungsplätze für 2026 ab sofort verfügbarBereits jetzt haben Interessierte die Möglichkeit, sich für den Ausbildungsstart im Sommer 2026 zu bewerben. Bewerbungen können unter www.netto-online.de/ausbildung eingereicht werden.Ausgezeichnete Ausbildung: Faire Chancen für die ZukunftFür die hohe Ausbildungsqualität und karrierefördernden Rahmenbedingungen im Unternehmen wird Netto seit Jahren immer wieder ausgezeichnet. Zusätzlich ist Netto Mitglied der Initiative "Fair Company" (karriere.de).Mehr Informationen zum Thema "Ausbildung und Karriere bei Netto" unter www.netto-online.de/karriere.Netto Marken-Discount im Profil:Netto Marken-Discount gehört mit rund 4.400 Filialen, über 88.500 Beschäftigten, wöchentlich 21,5 Millionen Kundinnen und Kunden und einem Umsatz von 17,6 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Netto ist PAYBACK Partner: In allen Netto-Filialen, im Netto-Onlineshop und auf netto-reisen.de können Punkte gesammelt werden. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang der Schwerpunktthemen Klimaschutz, Biodiversität, Süßwasser und Ressourcen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Mit über 5.700 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Talenten aus den eigenen Reihen.[1] AM-kompakt-Situation-Ausbildungsmarkt.pdfPressekontakt:Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KGChristina StylianouTel.: 09471-320-999E-Mail: presse@netto-online.de, www.netto-online.deOriginal-Content von: Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72216/6087697