FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,12 Prozent auf 129,66 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,69 Prozent.

Die Entscheidung der US-Notenbank wirkte nach. Der Leitzins wurde am Mittwochabend bei zwei Gegenstimmen unverändert gelassen - dies war die größte Abweichung in 30 Jahren. Notenbankchef Jerome Powell widerstand dem politischen Druck von US-Präsident Donald Trump und gab keine klaren Signale für eine Zinssenkung im September.

"Die Tür für eine Zinssenkung im September ist zwar nicht geschlossen, doch wurde die Wahrscheinlichkeit für einen Schritt im September am Markt auf etwa 45 Prozent von zuvor 65 Prozent reduziert", schreiben Experten der Dekabank. "In dieser Gemengelage kommt dem Arbeitsmarktbericht am Freitag eine hohe Bedeutung für die Entwicklung der Zinserwartungen zu." Bereits am Nachmittag könnten die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ein Signal für den Arbeitsmarkt geben.

Die Preise für nach Deutschland importierte Güter sind im Juni erneut dank günstiger Energiekosten gesunken. Im Jahresvergleich fielen die Einfuhrpreise um 1,4 Prozent. Es ist bereits der dritte Rückgang in Folge. Volkswirte hatten aber einen noch stärkeren Preisdämpfer von 1,6 Prozent erwartet. Die Einfuhrpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet./jsl/jkr/zb