Berlin (ots) -Für viele junge Menschen beginnt in diesen Wochen der Start in die Berufsausbildung. Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) unterstützt Auszubildende und Unternehmen mit konkreten Angeboten für eine sichere Ausbildung - darunter eine Checkliste, Schulungen, digitale Informationsangebote und neue Arbeitsschutzposter."Junge Menschen brauchen vom ersten Tag der Ausbildung an Orientierung - ganz besonders, wenn es um Arbeitsschutz geht. Damit der Einstieg in den Beruf gelingt, sind klare Regeln und verständliche Informationen entscheidend", sagt Hans-Jürgen Wellnhofer, kommissarischer Leiter der Hauptabteilung Prävention der BG BAU.So gelingt der Einstieg: Angebote für AusbildungsbetriebeMit der Checkliste "So starten Ihre Auszubildenden erfolgreich!" (http://www.bgbau.de/checkliste-azubi-start) gibt die BG BAU insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen im Baugewerbe und in den baunahen Dienstleistungen ein praxisnahes Instrument an die Hand, um ihre Auszubildenden frühzeitig für Sicherheit und Gesundheit zu sensibilisieren. Die Liste enthält Hinweise für ein erfolgreiches Onboarding der Auszubildenden. Dazu gehören unter anderem die Einführung in Arbeitsabläufe sowie die Unterweisung zur persönlichen Schutzausrüstung und zum Verhalten bei Gefahrensituationen.Neu im Angebot sind zwei Plakate, die für die Sicherheit am Arbeitsplatz sensibilisieren, und zwar mit den Motiven "Einfach safe arbeiten (http://www.bgbau.de/plakat-einfach-safe-arbeiten)" und "Safe auf Arbeit (http://www.bgbau.de/plakat-safe-auf-arbeit)". Unternehmen können die Plakate kostenlos bestellen und in ihren Betrieben aushängen. Die Plakate stehen zudem auf der Website der BG BAU zum Download bereit.Das Jugendprogramm der BG BAUIm Rahmen ihres Jugendprogramms engagiert sich die BG BAU aktiv in den Überbetrieblichen Ausbildungszentren (ÜAZ). Dort stellt sie den Auszubildenden die Aufgaben und Angebote der BG BAU vor und sensibilisiert sie für sicheres und gesundes Arbeiten, so zum Beispiel bei den Aktionstagen zu den Themen Lärmschutz und Schutz vor UV-Strahlung. Zudem qualifiziert die BG BAU Ausbilderinnen und Ausbilder und berät sie bei der praktischen Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen im Ausbildungsalltag. Die Qualifizierung umfasst Themen wie sichere Arbeitsverfahren, Persönliche Schutzausrüstung und die Kommunikation rund um die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. "Unsere Seminare vermitteln genau das, was Ausbilderinnen und Ausbilder brauchen, um junge Menschen wirksam zu erreichen - und damit eine starke Präventionskultur im Betrieb zu etablieren", sagt Wellnhofer.Darüber hinaus bietet die BG BAU ein umfangreiches Angebot an Medien und digitalen Lerninhalten, das in ausbildenden Betrieben eingesetzt werden kann. Dieses gibt es unter anderem im Mediencenter (https://www.bgbau.de/medien-center) und im Lernportal der BG BAU (https://lernportal.bgbau.de).Azubis vollumfassend informiertDie BG BAU bietet weitere hilfreiche Services, um den Auszubildenden den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern. Dazu gehört die Bausteine-App (https://www.bgbau.de/bausteine-app), mit der sich direkt vor Ort auf dem Smartphone verständliche Arbeitsschutzregeln abrufen lassen. Außerdem ist die BG BAU auf den Social Media-Kanälen TikTok (https://www.tiktok.com/@bg_bau), Facebook (https://www.facebook.com/BgBau), YouTube (https://www.youtube.com/BGBAU1) und Instagram (https://www.instagram.com/_BGBAU) aktiv. Dort werden Arbeitsschutzthemen durch kurze Videos, interaktive Lernmodule und virtuelle Baustellenbegehungen behandelt - speziell für junge Beschäftigte. Alle Angebote für Auszubildende hat die BG BAU auf einer eigenen Themenseite unter www.bgbau.de/azubis zusammengefasst.Und noch eine wichtige Nachricht: Wer bei einem Unternehmen beschäftigt ist, ist automatisch gesetzlich unfallversichert. Es ist kein zusätzlicher Versicherungsvertrag notwendig, und die Beschäftigten müssen auch nicht namentlich bei der Versicherung gemeldet werden. Arbeitsschutz gilt für alle Mitarbeitenden gleichermaßen - vom ersten Tag an.Weitere Informationen:Themenseite für Azubis: www.bgbau.de/azubisCheckliste zum Azubistart: www.bgbau.de/checkliste-azubi-startPlakate der BG BAU zum Ausbildungsstart: Safe auf Arbeit (http://www.bgbau.de/plakat-safe-auf-arbeit) und Einfach safe arbeiten (http://www.bgbau.de/plakat-einfach-safe-arbeiten)Bausteine-App der BG BAU: www.bgbau.de/bausteine-appJugendprogramm der BG BAU: Einweisungsseminar für Ausbilderinnen und Ausbilder (https://seminare.bgbau.de/de/JP-E+JP-E)PressekontaktBirte Hagedorn, E-Mail: presse@bgbau.de, Telefon: 030 85781-681Katrin Lemcke-Kamrath, E-Mail: presse@bgbau.de, Telefon: 030 85781-461Über die BG BAUDie BG BAU ist eine der großen Berufsgenossenschaften in Deutschland. Als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die Bauwirtschaft und für baunahe Dienstleistungen betreut die BG BAU mehr als drei Millionen Versicherte, rund 604.000 gewerbsmäßige Unternehmen und ca. 56.000 private Bauvorhaben. Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags fördert die BG BAU Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden. Kommt es dennoch zu Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, bietet die BG BAU umfassende medizinische Betreuung und Rehabilitation mit allen geeigneten Mitteln. Zudem sorgt sie für die Wiedereingliederung der Betroffenen in das berufliche und soziale Leben und leistet finanzielle Entschädigung. Social Media und Newsletter
Folgen Sie uns auch via Social Media bei Facebook (https://www.facebook.com/BGBAU/), Instagram (https://www.instagram.com/_BGBAU/), YouTube (https://www.youtube.com/BGBAU1), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bgbau/?original_referer=), TikTok (https://www.tiktok.com/@bg_bau) und Bluesky (https://bsky.app/profile/bgbau.bsky.social). Mit dem Newsletter der BG BAU erhalten Sie alle wichtigen Meldungen und aktuelle Informationen zum Thema Arbeitsschutz per E-Mail. Jetzt abonnieren! (http://www.bgbau.de/newsletter)
Hinweis zu den Bildrechten
Das Pressebild kann von Ihnen für redaktionelle Zwecke einmalig und im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die BG BAU verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass das Bild ausschließlich in der von der BG BAU gelieferten Form verwendet werden darf und eine Veränderung sowie eine urheberrechtliche Bearbeitung nicht gestattet sind. Die Weitergabe der Nutzungsrechte an Dritte ist ausgeschlossen. Sehen Sie hierzu auch die Hinweise zu Logo- und Bildanfragen (https://www.bgbau.de/die-bg-bau/presse/hinweise-zu-pressebildern-und-bg-bau-signet) der BG BAU. 