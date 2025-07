NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 12,40 Euro belassen. Die Resultate hätten hinsichtlich des Umsatzes und der Marge die Erwartungen übertroffen, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage im Bereich der Optoelektronik wachse weiter, doch der Halbleiterausrüster brauche eigentlich eine Verbesserung in den SiC- und GaN-Leistungselektronikbereichen, um wieder ein gesundes Wachstum zu ermöglichen. Deren Zeitpunkt bleibe unsicher./tih/mis



