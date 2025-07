Berlin (ots) -Angesichts der eskalierenden humanitären Katastrophe im Gazastreifen fordern 13 humanitäre Organisationen Bundeskanzler Friedrich Merz auf, kurzfristig einen humanitären Krisengipfel im Kanzleramt einzuberufen.In einem gestern übermittelten Brief betonen die Organisationen die Wichtigkeit, mit dem Bundeskanzler über tatsächlich wirksame humanitäre Maßnahmen zu sprechen, um das Leid der Zivilbevölkerung und die sich ausbreitenden Hungersnot zu beenden.Die Organisationen äußern massive Zweifel an den von Bundeskanzler Merz angekündigten Abwürfen aus der Luft: "Luftabwürfe sind gefährlich, ineffizient und erreichen nicht die Bedürftigsten - dabei wäre eine großflächige Versorgung längst möglich: Die Infrastruktur ist vorhanden, die Hilfsgüter sind vorhanden, und wir als Organisationen stehen bereit. Was fehlt, ist der politische Wille, die Blockade durch die israelische Regierung zu beenden und endlich ungehinderten humanitären Zugang zu ermöglichen."Die unterzeichnenden Organisationen sind in Gaza tätig und berichten unter anderem von mangelernährten Kindern, völlig erschöpften Mitarbeitenden, der systematischen Zerstörung ziviler Infrastruktur sowie von Angriffen auf medizinisches Personal und Krankenhäuser. Laut aktuellen IPC-Daten leiden über 500.000 Menschen unter hungersnotähnlichen Bedingungen. Jede dritte Person muss mittlerweile tagelang ohne Essen auskommen, darunter auch Mitarbeitende der Organisationen.Gefordert wird auch ein deutlich stärkerer Einsatz der Bundesregierung für einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand, der die wichtigste Voraussetzung dafür wäre, die drohende Hungersnot noch abzuwenden.Kontakt für Rückfragen und InterviewsAktion gegen den HungerMarkus WinklerReferent PresseE-Mail: presse@aktiongegendenhunger.deTel. +49 (30) 279 099 776Ärzte der WeltUte ZurmühlBereichsleitung Medien und KommunikationE-Mail: ute.zurmuehl@aerztederwelt.orgTel.+49 (0) 160 8557427Ärzte ohne GrenzenHolger ViethTeamleiter Media RelationsE-Mail: holger.vieth@berlin.msf.orgTel.+49 (0) 163 2058 267CARE Deutschland e.V.Larissa LindnerMedienreferentinE-Mail: lindner@care.deTel.+49 (0) 171 984 3093Handicap International e.V.Huberta von RoedernLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitE-Mail: h.vonroedern@hi.orgTel.+49 151 73 02 32 06International Rescue Committee (IRC) DeutschlandAlexandra JanecekLeitung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitE-Mail: alexandra.janecek@rescue.orgTel.+49 (0) 176 46549445medico internationalTimo DorschPressereferentE-Mail: dorsch@medico.deTel.+49 (0) 157 5195 9601NRC DeutschlandZoe-Marie LodzikCommunication AdviserE-Mail: zoemarie.lodzik@nrc-hilft.deTel.+49 (0) 151 578 60663Oxfam Deutschland e.V.Lena EndersPresseteamE-Mail: lenders@oxfam.deTel.+49 (0)30 453069-745Plan internationalAlexandra TschacherTeamleiterin PresseE-Mail:alexandra.tschacher@plan.deTel.+49 (0)175 / 7800118Save the Children Deutschland e.V.Ninja TaproggePressestelleE-Mail: ninja.taprogge@savethechildren.deTel.+49 (0) 30 27 59 59 79 - 280Welthungerhilfe e.V.Simone PottPressesprecherinE-Mail: simone.pott@welthungerhilfe.deTel.+49 (0) 172 2525962Pressekontakt:Herausgeber:Welthungerhilfe e.V.Simone PottPressesprecherinE-Mail: simone.pott@welthungerhilfe.deTel.+49 (0) 172 2525962Original-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6596/6087735