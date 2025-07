© Foto: Dall-E

Nach der Veröffentlichung schwacher Quartalszahlen stürzt die Arm-Aktie ab! Anleger zweifeln am Strategiewechsel hin zu eigenen Chips.Die Aktien von Arm Holdings gerieten am Mittwochabend nach Vorlage der Quartalszahlen stark unter Druck. In der nachbörslichen US-Handelssitzung sackte der Kurs um bis zu 9 Prozent ab. Am Donnerstagmorgen notiert das Papier im europäischen Handel bei 130,80 Euro, was einem Minus von 8,53 Prozent entspricht (Stand: 9:00 Uhr MESZ). Hintergrund des Kurssturzes sind ein rückläufiger Nettogewinn, verhaltene Prognosen sowie ein Strategiewechsel des britischen Chiparchitektur-Spezialisten hin zur Entwicklung eigener Halbleiter. Zahlen enttäuschen - Ausblick mit …