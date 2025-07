Berlin (ots/PRNewswire) -Appian (NASDAQ: APPN), ein führender Anbieter von KI-gestützter Prozessautomatisierung und -orchestrierung, hat eine Partnerschaft mit der deutschen Leichtathletin Eileen Demes geschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, gemeinsam die Trainingsplanung und -dokumentation durch Einsatz einer digitalen Anwendung intelligenter und effizienter zu gestalten.Eileen Demes vom TV 1861 Neu-Isenburg ist eine der erfolgreichsten 400-Meter-Hürdenläuferinnen Deutschlands. Sie wurde mehrfach Deutsche Meisterin, nahm als Staffelläuferin an den Olympischen Spielen 2024 in Paris teil und erreichte das Finale der 4x400m Frauenstaffel bei der Leichtathletik-EM 2024 in Rom. Zudem ist sie Teil des Perspektivkaders des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV) und bereitet sich aktuell auf die Leichtathletik-WM 2025 in Tokio sowie perspektivisch auf die Olympia-Teilnahme 2028 in Los Angeles vor. Ihre Erfahrung bringt sie nun in die Konzeption und Entwicklung einer neuen App ein, die auf der Appian Plattform basiert.Die Anwendung ermöglicht es, Trainingsdaten strukturiert zu erfassen, auszuwerten und zwischen Athletin und Trainerteam zu teilen. Dazu zählen etwa Laufzeiten, Belastungsprofile oder physiologische Werte. Die Anwendung kann sowohl mobil als auch auf dem Desktop genutzt werden, ist intuitiv bedienbar und lässt sich dank Low-Code-Funktionen flexibel an individuelle Trainingsanforderungen anpassen.In vielen Trainingsumgebungen erfolgt die Planung und Dokumentation bislang noch analog oder über nicht integrierte Tools. Das führt zu Medienbrüchen, unvollständigen Daten und ineffizienter Kommunikation. Die Appian-Lösung schafft hier Abhilfe, indem sie alle relevanten Trainingsdaten zentral, sicher und nachvollziehbar zusammenführt. Auffälligkeiten im Belastungsprofil können automatisch erkannt werden, was eine proaktive Trainingssteuerung ermöglicht. Auch subjektive Tagesformen, Laktatwerte oder Regenerationsphasen lassen sich abbilden und über die Zeit hinweg analysieren."Ich freue mich sehr über die Unterstützung durch Appian und auf unsere Zusammenarbeit", sagt Eileen Demes. "Gerade im Leistungssport ist es wichtig, Trainingsdaten strukturiert zu erfassen und auszuwerten - deshalb ist es entscheidend, dass mein Trainer und ich dieselben Informationen haben Mit der App von Appian wollen wir bessere Einblicke in Trends und Korrelationen erhalten, sodass wir mehr Zeit für das eigentliche Training erhalten und es noch gezielter zu steuern können.""Die Partnerschaft mit Eileen Demes unterstreicht die Vielseitigkeit der Appian Plattform", sagt Thomas Lorenz, Director Solutions Consulting bei Appian "Der Use Case im Spitzensport zeigt exemplarisch, wie datengetriebene Prozesse in unterschiedlichsten Kontexten - vom Finanzwesen bis zur individuellen Trainingssteuerung - intelligent, sicher und skalierbar orchestriert werden können. Wir freuen uns auf die Kooperation mit Eileen und auf viele spannende Wettkämpfe!"Über AppianAppian ist The Process Company. Wir bieten eine Softwareplattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Prozesse besser zu gestalten, um Kosten zu senken, das Kundenerlebnis zu optimieren und sich einen strategischen Vorteil zu verschaffen. Mit unserem Engagement für den Erfolg unserer Kunden arbeiten wir mit vielen der größten Unternehmen weltweit aus verschiedensten Branchen zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf appian.de. [Nasdaq: APPN]Folgen Sie Appian DACH: LinkedIn, X (Twitter)).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/5438701/Appian_Caption_2700px_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/digitale-trainingsplanung-in-der-leichtathletik-appian-und-eileen-demes-schlieWen-partnerschaft-302517801.htmlPressekontakt:Marina Kordesee,Appian,+49 (0) 69 50 607 686,pr.dach@appian.com; Stephan Ester,FleishmanHillard,+49 (0) 172 5265328,appian_ger@fleishman.comOriginal-Content von: Appian, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145063/6087774