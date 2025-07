München (ots) -Cook's Club am Roten Meer spricht Gen Z-Werte anWährend die Gen Z zunehmend globale Reisetrends prägt, richten Reiseziele wie der Cook's Club El Gouna seine Gastfreundschaft gezielt auf die Bedürfnisse dieser neuen Generation aus. Am Roten Meer in Ägypten gelegen, spricht dieses Adults-Only-Hotel direkt die Bedürfnisse der Gen Z nach Spaß, Freiheit und authentischen Erlebnissen an. Der Cook's Club in El Gouna kombiniert einen entspannten Beach-Lifestyle, Pool-Partys und Abenteuer vor der Haustür.Erkenntnisse aus der Reiseanalyse und vom Sinus-Institut (https://www.nit-kiel.de/web-seminar-reisen-in-der-gen-z/)zeigen, dass Gen-Z-Reisende besonderen Wert auf Genuss, Spontaneität und Abwechslung legen. Ihre Hauptmotive sind Sonne, eine Auszeit vom Alltag, neue Erfahrungen und die Möglichkeit, Menschen kennenzulernen. Dabei ziehen sie immersive und flexible Reisen oft starren Reiseplänen vor. Der Cook's Club El Gouna (https://www.cooksclub.com/en/cooks-club-el-gouna-egypt) trifft genau diesen Nerv - und bietet die Grundlage für eine Reise, die zugleich entspannt und voller Möglichkeiten ist.Die Pool-Szene des Hotels ist eines seiner Markenzeichen: Tägliche DJ-Sets schaffen eine festivalähnliche Atmosphäre, die zu Begegnung und gemeinsamer Freude einladen. Der Pool ist ein lebendiger sozialer Treffpunkt, an dem Alleinreisende und Gruppen miteinander ins Gespräch kommen, tanzen und Teil einer größeren Gemeinschaft werden können.Abseits des Pools ist El Gouna (https://www.elgouna.com/de) ein Paradies für Wassersport und insbesondere für seine Kitesurf-Kultur bekannt. Gäste des Cook's Club können die erstklassigen Bedingungen der Region zum Kiten, Tauchen und Schnorcheln nutzen - Aktivitäten, die perfekt zum Entdeckergeist und zur aktiven Freizeitgestaltung der Gen Z passen. Wer weitere sportliche Herausforderung sucht, findet im hauseigenen Fitnessbereich Angebote für Krafttraining, Cardio und vieles mehr. Passend zum bevorzugten Reisestil der Gen Z ermöglicht das Hotel einen nahtlosen Wechsel zwischen Aktivität und Entspannung.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Anliegen der Gen Z, einer Generation, die ihre Reiseentscheidungen bewusst an ihren Werten ausrichtet. Während sozial engagierte Reisende nach Wegen suchen, Fernweh und Umweltverantwortung miteinander zu verbinden, sticht der Cook's Club El Gouna als Hotel hervor, das dafür keine Kompromisse erfordert. Zertifiziert mit dem internationalen Green Key-Zertifikat, integriert das Hotel Nachhaltigkeit auf eine zugängliche und gemeinschaftsorientierte Weise in das Gästeerlebnis. Von Recycling-Initiativen und Earth-Day-Events bis hin zu Beach-Clean-Ups - hier können Gäste aktiv werden, entspannen und Erinnerungen schaffen.Pressekontakt:Anna Jablonowski, Saskia Strobl und Gulnara ValievaElGounaDACH@finnpartners.comFINN Partners DeutschlandOriginal-Content von: El Gouna, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175222/6087779