Heidelberger Druckmaschinen (Heidelberg) verzeichnete ein starkes Q1 25/26 und kehrte vor den Erwartungen in die Rentabilität zurück. Der Umsatz stieg um 16?% im Jahresvergleich auf 466?Mio. EUR, getrieben von einer robusten Nachfrage im Verpackungsbereich, während das bereinigte EBITDA auf 20,5?Mio. EUR anstieg und die Marge auf 4,4?% (von -2,3?%) anstieg. Der Bereich Druck- und Verpackungsmaschinen führte mit einem Umsatzwachstum von 42?%. Wie erwartet normalisierte sich der Auftragseingang nach der Drupa-Messe, blieb jedoch solide, was eine gute Sichtbarkeit für das zweite Halbjahr sicherte. Zudem verbesserte sich der freie Cashflow, war jedoch saisonal negativ bei -68?Mio. EUR. Das Risiko durch US-Zölle scheint aufgrund der lokalisierten Beschaffung und der Kostenweitergabe beherrschbar. Auf einer separaten Ebene unterstützen strategische Schritte, einschließlich des Einstiegs in den Verteidigungssektor und der Übernahme von Polar Mohr, die laufende Transformation des Unternehmens. Während die Prognose bestätigt wurde, erhöhen wir unsere Schätzungen und das Kursziel leicht auf 2,70?EUR (zuvor 2,60?EUR). Obwohl das Aufwärtspotenzial zunehmend moderat wird, empfehlen wir erneut unsere KAUFEN-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/heidelberger-druckmaschinen-ag





