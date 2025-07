Positive Indikationen stützen Handelsstart - Anleger blicken nach vorn

Mit einem freundlichen Grundton verabschiedet sich der Juli von den Anlegern: Der DAX startet fester in den Handelstag und folgt damit dem positiven Takt globaler Märkte. Auch in Tokio legte der Nikkei zum Handelsende zu - ein Zeichen dafür, dass sich die Risikobereitschaft der Investoren trotz gemischter Konjunkturdaten behauptet. Die US-Futures deuten ebenfalls auf einen freundlichen Start hin und stützen die Stimmung in Europa. Damit setzen die Märkte auf Stabilität - getragen von geldpolitischer Klarheit und der Hoffnung auf eine sanfte wirtschaftliche Landung.

Makroökonomischer Überblick:

Die US-Notenbank hat gestern wie erwartet an ihrer geldpolitischen Linie festgehalten und den Leitzins bei 4,5 % belassen. Die Entscheidung wurde von den Märkten als Zeichen geldpolitischer Kontinuität gewertet - ein Signal, das für Ruhe sorgt. In Deutschland richtet sich der Blick heute auf die vorläufige Inflationsrate für Juli. Erwartet wird ein Rückgang auf 1,9 % - ein Wert, der die Hoffnung auf eine nachhaltige Entspannung der Teuerung untermauern würde. In Fernost hingegen trübt sich das Bild leicht ein: Japans Verbrauchervertrauen ist im Juli gefallen - ein Dämpfer für die Konjunkturhoffnungen der viertgrößten Volkswirtschaft.

Im Fokus:

Hensoldt steht heute im Rampenlicht: Der Rüstungselektronikspezialist profitiert weiterhin von der sicherheitspolitischen Lage in Europa. Vorbörslich zeigt sich die Aktie freundlich. Das Unternehmen meldete für das erste Halbjahr einen Rekord-Auftragsbestand von 7,07 Milliarden Euro - ein klares Zeichen für die anhaltend hohe Nachfrage nach Verteidigungstechnologie. Der Umsatz stieg um elf Prozent auf 944 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA legte leicht zu. Zwar sank die Gewinnmarge leicht, doch dies wurde mit Anlaufkosten für ein neues Logistikzentrum begründet.

Auch Schneider Electric überzeugt mit seinen Halbjahreszahlen. Der französische Energietechnikkonzern verzeichnete einen Rekordumsatz von 19,3 Milliarden Euro - ein Plus von sechs Prozent. Der operative Gewinn kletterte um vier Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Vorbörslich zeigt sich die Aktie stabil. Das Unternehmen profitiert von der anhaltend hohen Nachfrage nach Energielösungen und übertraf mit seinen Zahlen die Erwartungen der Analysten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5P98 12,53 23172,333022 Punkte 20,57 Open End DAX® Bear UG2LEG 7 25098,777748 Punkte 7,82 Open End DAX® Bear UG2EN9 8,23 25227,939256 Punkte 26,15 Open End Fugro N.V. Bull UG4RQX 3,74 9,036565 EUR 3,38 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG2400 2,95 24659,382703 Punkte 51,61 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.07.2025; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX® Put UG27N5 1,16 22500,00 Punkte 152,32 19.09.2025 Deutsche Bank AG Put UG7GRD 0,14 21,00 EUR 10,2 17.09.2025 Microsoft Corp. Call HD5SUD 12,63 440,00 USD 12,72 17.06.2026 Novo-Nordisk AS Call UG1XSG 0,096 600,00 DKK 5,17 17.06.2026 Meta Platforms Inc. Call HD4LCW 4,88 820,00 USD 78,31 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.07.2025; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Meta Platforms Inc. Long HD2RXS 17,95 463,606026 USD 3 Open End DAX® Short UG2VAV 1,17 27294,449606 Punkte -8 Open End Meta Platforms Inc. Long HD3390 11,26 521,547256 USD 4 Open End Aixtron SE Long UG3EYA 8,28 12,564818 EUR 6 Open End DAX® Short UG2VAV 1,18 27294,449606 Punkte -8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.07.2025; 10:00 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de