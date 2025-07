Wien (www.anleihencheck.de) - Die Fed hat die Leitzinsen bei 4,25 - 4,5% belassen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die abwartende Haltung werde aber nicht mehr von allen Mitgliedern des Offenmarktausschusses geteilt, da zwei von neun stimmberechtigten Mitgliedern eine Zinssenkung bevorzugt hätten. Abgesehen von der Ergänzung, dass sich das Wirtschaftswachstum abgeschwächt habe, habe sich die Einschätzung der Fed zur Wirtschaftslage nicht wesentlich verändert. Solange der Arbeitsmarkt stabil bleibe, liege der Fokus weiterhin auf der (Zoll-)Inflation. Powell gelinge es nach wie vor, einen nicht politisch beeinflussten, datenabhängigen Eindruck hinsichtlich der US-Geldpolitik zu vermitteln. Dies bestärkt die Analysten der RBI in der Ansicht, dass die Fed erst im vierten Quartal mit Zinssenkungen beginnen wird, und die Märkte scheinen an dieser Idee mehr und mehr Gefallen zu finden. (31.07.2025/alc/a/a) ...

