Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das FOMC hat den Markterwartungen entsprochen, obwohl zwei der Mitglieder für eine Zinssenkung gestimmt hatten, so die Analysten der Helaba.FED-Chef Powell habe bei der Pressekonferenz derweil nichts Überraschendes preisgegeben und die Tür für eine Lockerung der Geldpolitik mit dem Verweis auf Abwärtsrisiken am Arbeitsmarkt offen gehalten. Per Saldo hätten sich die Marktreaktionen auf die gedämpften Zinssenkungserwartungen abseitig des Euro in Grenzen gehalten. Eine Zinssenkung im September sei nur etwa hälftig eingepreist. Nach der FED-Entscheidung gestern würden die US-Daten wohl kaum in der Lage sein, heute bei den Zinssenkungserwartungen größere Veränderungen hervorzurufen. Im Hinblick auf die EZB gelte es die Teuerung im Blick zu behalten. Die abwartende Haltung der Notenbanker diesseits des Atlantiks werde aber wohl nicht unmittelbar unter Druck stehen. ...

