Hannover (www.anleihencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft hat im Frühjahr an Dynamik eingebüßt, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Das reale Bruttoinlandsprodukt sei saison- und kalenderbereinigt um 0,1% Q/Q geschrumpft. Höhere private und staatliche Konsumausgaben hätten zwar gestützt, das Wachstum sei jedoch durch schwächere Investitionen gebremst worden. Im Außenhandel dürften die in Q1 noch stützenden Vorzieheffekte ausgelaufen sein. Durch die ausgeprägten Datenrevisionen habe sich jedoch die Wahrscheinlichkeit für ein leichtes BIP-Wachstum im Gesamtjahr 2025 erhöht, die bisherige NORD/LB-Prognose von +0,2% könnte daher noch etwas zu niedrig sein. Die EZB habe demnach noch etwas Spielraum für eine Zinslockerung. ...

