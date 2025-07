Der Goldpreis zeigt sich erneut von seiner sensiblen Seite: In einer Woche geprägt von geldpolitischen Aussagen und handelspolitischen Spannungen verlor das Edelmetall an Glanz. Nach einem schwachen Wochenstart notierte der Goldpreis am Mittwochabend bei 3.275 US-Dollar und lag damit kräftig im Minus. Zwar setzte am Donnerstagmorgen eine gewisse Stabilisierung ein, doch die Unsicherheit bleibt hoch ...

