ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 812 auf 897 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Oberflächlich betrachtet seien die Ergebnisse des Internet-Giganten ein "echter Knüller", schrieb Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf der anderen Seite gehe der Konzern jedoch davon aus, dass das Kostenwachstum im kommenden Jahr höher ausfallen wird. Die Umsatzdynamik sei aber höher als jene der Betriebskosten./rob/tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 03:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: US30303M1027

