Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Durch diese Übernahme kann ESTEVE seine Dienstleistungen im Bereich der Auftragsentwicklung und -fertigung für kleinmolekulare pharmazeutische Wirkstoffe von der vorklinischen bis zur kommerziellen Herstellung in den USA ausweiten.ESTEVE erwirbt Regis Technologies, eine in den Vereinigten Staaten ansässige Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) mit Hauptsitz in Chicago.Dieser strategische Schritt ermöglicht ESTEVE CDMO (aktiv unter der Marke Esteve Química) eine physische Präsenz in den Vereinigten Staaten und erweitert seine Auftragsentwicklungs- und Fertigungslösungen für innovative kleinmolekulare pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) über den gesamten Lebenszyklus der Arzneimittelentwicklung hinweg, von der vorklinischen bis zur kommerziellen Fertigung.Seit mehr als 65 Jahren ist Regis Technologies ein in den USA ansässiger API-CDMO, der ein breites Spektrum an Dienstleistungen anbietet, darunter Prozessforschung und -entwicklung, Analytik und Stabilität, cGMP-API-Herstellung, CMC-Support und eine Vielzahl von Chromatographieprodukten."Wir sind stolz darauf, dass wir unser Team und unsere CDMO-Lösungen für innovative Pharmaunternehmen verstärken: Diese Übernahme erweitert unsere Kompetenzen sowie unsere Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten und vergrößert das Team des CDMO-Geschäfts von ESTEVE um rund 70 qualifizierte Mitarbeiter", bestätigt Joan Petit, Chief Industrial Operations Officer von ESTEVE und Geschäftsführer von Esteve CDMO (Esteve Química).ESTEVE CDMO (Esteve Química) ist ein weltweit tätiges, unabhängiges CDMO-Unternehmen, das sich auf hochwertige kleinmolekulare pharmazeutische Wirkstoffe und pharmazeutische Zwischenprodukte spezialisiert und Technologien wie die Sprühtrocknung und die Herstellung hochwirksamer APIs (HPAPIs) anbietet."Die USA sind ein strategischer Markt für ESTEVE. Diese Übernahme ist ein weiterer Schritt in Richtung unseres Ziels, das Leben der Menschen zu verbessern, indem wir unsere CDMO-Kompetenzen und -Kapazitäten in diesem Markt ausbauen und unser integriertes Dienstleistungsangebot erweitern", fügte Staffan Schüberg, CEO von ESTEVE, hinzu."Wir freuen uns, Teil eines Unternehmens zu werden, das unsere Werte teilt, ebenfalls in Familienbesitz ist, über mehr als 90 Jahre Erfahrung verfügt, sich für seine Mitarbeiter engagiert und sich darauf konzentriert, seinen Kunden langfristigen Mehrwert zu bieten", fasst Scott Aladeen, Präsident und CEO von Regis Technologies, zusammen.Der Zweck von ESTEVE wird von zwei verschiedenen Unternehmen getragen: die Entwicklung und Herstellung von Wirkstoffen für Dritte (CDMO) mit Produktionsstätten in Spanien, Mexiko, China und jetzt auch in den USA; und das Pharmageschäft, das hochspezialisierte Arzneimittel über Tochtergesellschaften in Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Portugal und Großbritannien sowie über eine Präsenz in den USA anbietet.Informationen zu ESTEVEESTEVE (www.esteve.com) ist ein globales Pharmaunternehmen mit einem klaren Ziel: das Leben der Menschen zu verbessern. ESTEVE wurde 1929 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Barcelona und ist mit pharmazeutischen Tochtergesellschaften in Spanien, Portugal, Italien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA stark international vertreten.ESTEVE konzentriert sich auf die Bereitstellung hochspezialisierter Behandlungen, die einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf in verschiedenen Therapiebereichen decken. Zusätzlich zu unserem innovativen Pharmageschäft bieten wir umfassende Auftragsfertigungs- und Entwicklungsdienstleistungen (CDMO) an, die sich auf die Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) in erstklassigen Produktionsstätten in Spanien, Mexiko und China spezialisiert haben.Das starke Engagement von ESTEVE für seine Grundwerte - der Mensch zählt, Transparenz und Rechenschaftspflicht - steht im Mittelpunkt aller Aktivitäten.Informationen zu Regis Technologies Regis Technologies, Inc. arbeitet mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen zusammen, um Arzneimittelkandidaten zur Marktreife zu bringen. Unsere Dienstleistungen optimieren und unterstützen Ihre Entdeckung, die Entwicklung von Leitmolekülen und die Vermarktung von Arzneimitteln - von der Prozessentwicklung und analytischen Entwicklung bis hin zu Stabilitätsdienstleistungen und der cGMP-konformen Herstellung von Wirkstoffen. Unsere Einrichtungen werden routinemäßig von der FDA und anderen globalen Aufsichtsbehörden inspiziert. Mit unserem umfassenden Know-how in den Bereichen organische Chemie und Trennverfahren stellt Regis auch eine innovative Reihe proprietärer Chromatographieprodukte her, die weltweit vertrieben werden. Regis wurde 1956 von Dr. Louis Glunz III in Chicago gegründet und ist in Privatbesitz und -betrieb.Für weitere Informationen:Irene Simón, Head of Global External Communications & ESG, ESTEVETel.+34 934 466 000 - isimon@esteve.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2649909/ESTEVE_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/esteve-erwirbt-regis-technologies--und-erweitert-damit-seine-prasenz-und-sein-angebot-in-den-usa-302518457.htmlOriginal-Content von: ESTEVE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100052352/100933790