Robinhood hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss erneut starke Quartalszahlen vorgelegt und sowohl bei Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen deutlich übertroffen. Das volatile Marktumfeld und die Rally am Kryptomarkt erwiesen sich dabei als Segen für den Online-Broker. Dennoch fanden die Anleger am Abend ein kleines Haar in der Suppe.

