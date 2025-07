Microsoft glänzt mit 18 Prozent Umsatzwachstum, übertrifft alle Erwartungen - und stößt nachbörslich in den 4-Billionen-Dollar-Club nach Börsenwert vor. Was für eine Machtdemonstration in Redmond: Microsoft legte nach Handelsschluss an der Wall Street ein Zahlenwerk vor, das nach jeder Lesart die Analystenschätzungen pulverisierte. Mit einem Umsatzsprung auf 76,4 Milliarden Dollar im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 hat Microsoft die Erwartungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...