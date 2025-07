© Foto: Uwe Anspach/dpa

Am Dienstag und Mittwoch waren die Papiere des Anlagenbauers nicht zu stoppen. Jetzt sind die Quartalszahlen da.Nach dem April-Crash hatten sich die Papiere monatelang langsam aber sicher wieder hochgearbeitet. In dieser Woche ging es dann plötzlich ganz schnell. Mit der angekündigten Kooperation mit dem Verteidigungstechnologie-Unternehmen Vincorion setzt der Druckmaschinen-Spezialist einen Fuß im Rüstungssektor in die Tür. Langfristig könnte diese Kooperation die Industrieperformance und die Sicherheit der Lieferketten im Verteidigungssektor stärken, auch wenn der Anteil des Verteidigungsgeschäfts am Gesamtumsatz von Heidelberg vorerst gering bleibt. Anleger reagierten erwartungsgemäß …