Frankfurt am Main (ots) -Mit Alpro Bio bringt Alpro ab Mitte August ein neues, modernes Sortiment in Bio-Qualität in den Biofachhandel und in die Drogeriemärkte. Die neue Range umfasst fünf pflanzliche Drinks und eine Cooking Cream - darunter beliebte Geschmacksrichtungen, sowie innovative Neuheiten wie Kokos-Mandel. Pflantastisch bio!Mit der Einführung von Alpro Bio erweitert die Marke ihr Portfolio gezielt um eine Linie, die den Bedürfnissen bioaffiner Konsument*innen entspricht und dem Fachhandel neue Impulse bietet. Die Produkte vereinen die bekannte Alpro-Qualität mit zertifizierter Bio-Herkunft und sprechen eine wachsende Zielgruppe an, die Wert auf pflanzliche Ernährung und nachhaltige Produkte legt. Alpro Bio steht für Vielfalt, Geschmack sowie einen modernen Markenauftritt und unterstreicht das langfristige Engagement der Marke im Biosegment.Die neue Range startet mit fünf Drinks: Die bereits aus dem klassischen Alpro Sortiment beliebten "Ohne Zucker"-Varianten aus Hafer, Mandel und Soja zählen ebenso dazu wie Bio Barista Hafer. Ganz neu unter der Alpro-Marke wird es unter dem Bio-Segment auch erstmals einen Bio Kokos-Mandel Drink geben, der mit nussig-exotischem Geschmack überzeugt und die zwei derzeit am stärksten wachsenden Trend-Sorten miteinander vereint. Ergänzt wird das Sortiment um ein Bio Cooking Soja."Alpro Bio ist unser nächster Schritt, um unsere bekannte und beliebte Marke Alpro auch im Biofachhandel und in Drogerien noch präsenter zu machen. Mit einem starken Sortiment und neuen Trend-Geschmacksrichtungen wie Kokos-Mandel möchten wir Konsument*innen ansprechen und dem Handel neue Anreize geben." - Susen Brenig, Brand Managerin Alpro BioÜbersicht Sortiment:Alpro Bio Haferdrink ohne Zucker, 1L, UVP 2,49EURAlpro Bio Mandeldrink ohne Zucker, 1L, UVP 3,29 EURAlpro Bio Sojadrink ohne Zucker, 1L, UVP 2,49 EURAlpro Bio Kokos-Mandeldrink, 1L, UVP 3,29 EURAlpro Bio Barista Haferdrink, 1L, UVP 2,89 EURAlpro Bio Cooking Soja, 250ml, UVP 1,49EURÜber Alpro:Alpro ist Pionier für pflanzliche Nahrungsmittel sowie Getränke und stellt seit über 40 Jahren pflanzliche Drinks, Joghurtalternativen, Kochcrémes und Desserts her - auf Basis von zum Beispiel Sojabohnen, Mandeln oder Hafer. Alpro gehört zum Lebensmittelhersteller Danone und hat drei Produktionsanlagen in Belgien, Frankreich und dem Vereinigten Königreich.Seit 1980 leistet Alpro Pionierarbeit mit dem Ziel, eine ausgewogenere Ernährung und einen nachhaltigeren Lebensstil voranzutreiben. Alpro ist aufgrund seiner Bemühungen, soziale und ökologische Ziele mit finanziellem Erfolg zu kombinieren, seit 2018 B Corp-zertifiziert.Weitere Informationen: www.alpro.com