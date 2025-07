Trotz Sommerloch kommt allmählich Bewegung an den heimischen KMU-Anleihemarkt: So plant die octopus group AG ihr Anleihedebütant im weiteren Jahresverlauf 2025 als ersten Schritt an den Kapitalmarkt. Ziel sei es, die Expansion im Segment der Nahversorgungs-, Fachmarkt- und Einkaufszentren in Deutschland zu beschleunigen. Konkrete Anleihedetails und der genaue Zeitplan liegen insofern noch nicht vor, ...

