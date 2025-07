Amer Sports - AS: Sportausrüstung statt Tabakhandel!

Breakout-Setup am Allzeithoch!

Gegründet in Finnland, Haupteigentümer in China & Hauptsitz in der Karibik - Amer Sports (AS) auf 3 Kontinenten zuhause!

Amer Sports (AS) - ISIN KYG0260P1028

Rückblick: Aus Achims heutigem Marktbericht präsentieren wir die Amer-Sports-Aktie, deren Halbjahreschart ein Plus von rund 24 Prozent zeigt. Die Seitwärtsrange knapp unter dem Allzeithoch hat sich nach einem Gap Up infolge der Quartalszahlen gebildet. Bei einer längerfristigen Betrachtung erkennen wir einen intakten Aufwärtstrend.

Amer-Sports-Aktie: Chart vom 30.07.2025, Kürzel: AS Kurs: 38.85 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Achim nannte im heutigen Marktbericht eine mögliche Kurssteigerung von 30 bis 40 Prozent. Dies korrespondiert mit dem per Measured Move ermittelten Kursziel bei 55 USD. Bis zu den Quartalszahlen am 19. August wäre ein mehrwöchiger Swingtrade möglich.

Mögliches bärisches Szenario

Bei diesem Wertpapier sehen wir ein gewisses Risiko wegen der geringen Belastbarkeit der finanziellen Eckdaten - siehe unten. Im Chart haben wir eine enge Absicherung knapp unterdem 20er-EMA eingezeichnet. Wer der Amer-Sports-Aktie mehr Spielraum geben möchte, könnte diese in den Bereich der oben genannten Kurslücke hinein verschieben.

Meinung:

Amer Sports Oyj ist ein führender globaler Sportausrüstungskonzern mit Hauptsitz in Helsinki. Das 1950 gegründete finnische Unternehmen wandelte sich von seinen Anfängen in der Tabakbranche über einen Mischkonzern zu einem spezialisierten Sportausrüstungshersteller. Heute vereint Amer Sports renommierte Marken wie Arc'teryx, Atomic, Salomon und Wilson unter einem Dach und deckt damit verschiedene Sportbereiche ab. Seit 2019 befindet sich das Traditionsunternehmen im Besitz eines internationalen Investorenkonsortiums unter der Führung des chinesischen Sportartikelkonzerns Anta Sports, was neue strategische Wachstumsmöglichkeiten eröffnet. Der Börsengang erfolgte dann 2024 an der New Yorker Börse NYSE, wobei der Unternehmenssitz auf den steuerlich vorteilhaften Kayman-Inseln in der Karibik blieb. Die fundamentalen Zahlen sind aufgrund der bewegten Unternehmensgeschichte nicht sonderlich belastbar, zumindest weisen sie aber eine positive Tendenz auf. Charttechnisch sieht das interessant aus, sodass Amer Sports einen Platz auf der Long-Watchlist verdient hat.

Marktkapitalisierung: 21.52 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 118.39 Mio. USD

Meine Meinung zu Amer Sports ist bullisch.

Veröffentlichungsdatum: 31.07.2025

Autor: Thomas Canali

