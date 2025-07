FRANKFURT/PARIS/LLUCMAJOR (dpa-AFX) - Der geplante Teilverkauf der spanischen Fluggesellschaft Air Europa gestaltet sich weiterhin schwierig. Nachdem eine Übernahme durch die British-Airways-Mutter IAG geplatzt war, hat sich inzwischen auch die französisch-niederländische Air France-KLM aus den Gesprächen mit Air Europas Mutterkonzern Globalia zurückgezogen, wie sie am Donnerstag in Paris mitteilte. Noch nicht aufgegeben hat die Lufthansa . Große Hoffnungen macht sich die größte deutsche Fluggesellschaft aber nicht. "Ich kann bestätigen, dass es sehr schwierig ist, diese Gespräche zu einem Erfolg zu führen", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Donnerstag in Frankfurt./stw/tav/mis