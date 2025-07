London (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hat die US-Notenbank den Leitzins zum fünften Mal in Folge unverändert bei 4,25-4,50% belassen, so Dan Siluk, Head of Global Short Duration & Liquidity and Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors.Die Entscheidung sei nicht einstimmig gefallen: Die Gouverneure Bowman und Waller hätten sich für eine Senkung um 25 Basispunkte ausgesprochen - eine Entwicklung, die bereits vor der Sitzung angekündigt und nun bestätigt worden sei. ...

