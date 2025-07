Die Ergebnisse der Siemens Healthineers AG (SHL) für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 fielen besser aus als erwartet. Der Umsatz übertraf die Konsensprognose um 1%, während das bereinigte (adj.) EBIT um beachtliche 8% darüber lag. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 7,6% gegenüber dem Vorjahr, was auf das Wachstum in allen Segmenten mit Ausnahme von Diagnostics zurückzuführen ist. Das bereinigte EBIT stieg um starke 15% gegenüber dem Vorjahr auf 953 Mio. EUR (Marge: +1,6 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf 16,8%), was auf gesunde Margenverbesserungen in den Bereichen Imaging, Diagnostics und Varian zurückzuführen ist. Für das Geschäftsjahr 2025 hob das Management die untere Grenze seiner Prognose für das vergleichbare Umsatzwachstum auf 5,5% bis 6,0% (gegenüber zuvor +5,0% bis 6,0%) an, da nun mehr Klarheit hinsichtlich der Zölle herrscht. Vor diesem Hintergrund dürfte SHL seine Ziele für das Geschäftsjahr 2025 übertreffen. Wir behalten unser Kursziel von 64,00 EUR bei und bekräftigen unsere Kaufempfehlung, da SHL am besten positioniert ist, um von einem Anstieg der Nachfrage in der Medizintechnikbranche zu profitieren. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siemens-healthineers-ag





