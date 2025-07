Die ICPO-Akkreditierung erfolgt gemäß internationalen Theranostik-Richtlinien, während die ICPO Academy for Theranostics die Partnerschaft von Anfang an stärkt.

31. Juli 2025 - Wiesbaden, Deutschland, und São Paulo, Brasilien. Auf dem Jahreskongresses der Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI) 2025 in New Orleans, USA, haben die ICPO Foundation und die Brazilian Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SBMN) offiziell eine strategische Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet, die das bestehende "Memorandum of Understanding" erweitert. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, einen nachhaltigen Rahmen für die Akkreditierung und Weiterentwicklung von ICPO Clinical Theranstics Center of Exzellenz in Brasilien zu schaffen. Gemeinsam wollen ICPO und SBMN den landesweiten Zugang der Patienten zur Theranostik verbessern - mit einem Schwerpunkt auf der Optimierung klinischer Standards, dem gezielten Kapazitätsaufbau und zertifizierten Schulungsprogrammen zur kontinuierlichen Verbesserung der Patientenversorgung.

Diese strategische Partnerschaft führt die "ICPO Clinical Theranostics Center of Excellence"-Akkreditierung ein, beginnend mit einer Pilotphase, die ausgewählte Zentren nach dokumentarischer Prüfung einbezieht. Damit wird sichergestellt, dass jedes Zentrum hohe internationale Standards gemäß den Richtlinien führender globaler Gesellschaften wie IAEA, SNMMI, EANM und ENETS erfüllt.

Die Brasilianische Gesellschaft für Nuklearmedizin und Molekulare Bildgebung (SBMN) übernimmt dabei eine entscheidende nationale Rolle, indem sie geeignete Zentren identifiziert, die Einhaltung lokaler regulatorischer Vorgaben überprüft und sicherstellt, dass die Zentren die Anforderungen des "ICPO Clinical Theranostics Center of Excellence" erfüllen. Akkreditierte Zentren erhalten ein gemeinsames Zertifikat, das sowohl von ICPO als auch von SBMN unterzeichnet wird - den offiziellen Akkreditierungspartnern in Brasilien.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der SBMN in Brasilien. Krebspatienten werden schon bald von einem erweiterten Zugang zu Radiotheranostik-Behandlungen profitieren", sagte Odile Jaume, CEO der ICPO Foundation. "Indem wir die nationale Expertise der SBMN mit den international anerkannten Akkreditierungsstandards und der Bildungsplattform der ICPO vereinen, stärken wir lokale Fachkräfte und verbessern die Patientenergebnisse durch Kapazitätsaufbau und Wissensaustausch."

"Die Kooperation mit der ICPO Foundation, unterzeichnet auf der SNMMI 2025, stellt einen Meilenstein für die theranostik-basierte Krebsversorgung in Brasilien dar", sagte Dr. Elba Etchebehere, Präsidentin der SBMN. "Sie eröffnet eine neue Ära standardisierter Qualitätsprozesse, professioneller Aus- und Weiterbildung sowie patientenorientierter Exzellenz. Unser gemeinsames Ziel ist es, sicherzustellen, dass jedes Zentrum die notwendige Unterstützung erhält, um zu wachsen und herausragende Krebsversorgung zu bieten."

Die ICPO Academy for Theranostics bietet ein umfangreiches Online-Bildungsprogramm, das von der ICPO Foundation entwickelt wurde und in mehreren Sprachen verfügbar ist. Dieses Online-Programm, das von einer globalen Experten-Community unterstützt wird, umfasst mehr als 50 Stunden Content, die von über 30 führenden Experten aus Medizin, Wissenschaft, Technologie und Patientenversorgung geleitet werden. Hauptziel des Programms ist es, Wissen in der Radiomolekularen Präzisionsonkologie weiterzugeben und zu vertiefen, um die Patientenergebnisse durch radiopharmazeutische Therapien zu verbessern.

Pressefoto (v.l.n.r.): Vertragsunterzeichnung während der SNMMI 2025 in New Orleans: Karim Bouterfa, ICPO Academy and Centers Project Manager; Odile Jaume, CEO ICPO Foundation; Dr. Elba Etchebehere, Präsidentin der SBMN; Camila Mosci, Scientific Director of SBMN.

