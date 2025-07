Unterföhring, 31. Juli 2025. (ots) -- Küchen-Marktführer nobilia feiert durch KI-Spot Premiere auf dem Big Screen- Neue smarte, KI-basierte Sonderwerbeformen für weitere Kunden wie Grana Padano und frei ölDer KI-Trend in der Markenkommunikation nimmt weiter Fahrt auf: Der ProSiebenSat.1-Vermarkter Seven.One Media bringt als Innovationsführer im Bereich Künstliche Intelligenz weitere Kunden durch KI auf den Big Screen. So feiert nobilia, der europäische Marktführer im Bereich Küchen, seine TV-Premiere mit einem komplett KI-generierten Spot, bei dem die KI statische Bilder zum Leben erweckt. Darüber hinaus hat das Unternehmen für weitere Kunden wie Grana Padano und frei öl mithilfe Künstlicher Intelligenz attraktive Sonderwerbeformen kreiert und umgesetzt."Mit dem deutschlandweit ersten komplett KI-generierten Spot für Lacalut haben wir einen Benchmark gesetzt, der eine starke Nachfrage seitens unserer Werbekunden ausgelöst hat. Gemeinsam mit nobilia haben wir nun bestehende Produktfotos mithilfe von KI zum Leben erweckt - und zeigen damit erneut, was die Verbindung aus kreativer Expertise unseres Hauses und innovativer Technologie leisten kann. Es freut mich umso mehr, dass wir mit unserer KI-Kompetenz nationale wie internationale Kunden begeistern können - teilweise auch erstmals für umfassende Big-Screen-Kampagnen auf unseren Sendern und Joyn", sagt Michael Stix, Chief Sales Officer DACH und Geschäftsführer Seven.One Media.Der vollständige Spot von nobilia wurde auf Basis bestehender statischer Visuals vom Storyboard bis hin zum Voiceover des Spots via KI generiert und optimiert. Der KI-Spot läuft in den reichweitenstarken Umfeldern der linearen TV-Sender von ProSiebenSat.1 sowie auf Joyn, wobei auch die Umfeld- und Kampagnenplanung KI-basiert erfolgte. Nobilia nutzt für den Spot darüber hinaus das neue Angebot "Big Screen Spot" von Seven.One Media, mit dem alle Addressable-TV- und CTV-Inventare von ProSiebenSat.1 gebündelt buchbar und adressierbar sind. Bei dem Big Screen Spot stehen diverse Targeting-Möglichkeiten zur Verfügung und er profitiert von der bekannt hohen Werbewirkung auf dem Big Screen.Neben dem neuen KI-Spot hat die Seven.One Media mit ihrer Kreativ-vermarktung Seven.One AdFactory zahlreiche weitere Sonderwerbeformen mit Unterstützung von KI produziert und umgesetzt. So wurden für Grana Padano Sponsoring-Elemente wie Musik und Teile des Bewegtbilds vor dem SAT.1-Wetter und im Umfeld des SAT.1-Frühstücksfernsehens generiert, für frei öl wurde ein aufmerksamkeitsstarkes Sponsoring von "taff weekend" auf ProSieben KI-basiert umgesetzt.Pressekontakt:Kristina SchreiberSenior PR Managerin / Business CommunicationsSeven.One Entertainment GroupTel. +49 (0) 89 95 07 2410E-Mail: Kristina.Schreiber@seven.oneMedienallee 7 - 85774 Unterföhringwww.seven.oneOriginal-Content von: SevenOne Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42713/6087957