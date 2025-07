Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das Bundesland Brandenburg legt eine neue Schatzanweisung (ISIN DE000A351UQ1/ WKN A351UQ) mit einem Volumen von rund 500 Millionen Euro auf, so die Börse Stuttgart.Der jährliche Kupon betrage 2,5 Prozent, ausgezahlt werde einmal jährlich. Die nächste Zinszahlung erfolge am 24. Juli 2026, die Laufzeit ende am 23. Juli 2031. Die Anleihe sei ab einem Mindestnominalbetrag von 1.000 Euro handelbar. Moody's vergebe das höchstmögliche Rating AAA für das Land Brandenburg. (31.07.2025/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...