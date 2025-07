© Foto: JOHN ANGELILLO - newscom

Ambiq Micro hat den IPO gerockt. Die neue Chip-Hoffnung für KI und Wearables ist mit einem Kursfeuerwerk gestartet. Am Donnerstag geht die Rallye weiter.Ambiq Micro hat bei seinem Börsendebüt in New York für Furore gesorgt. Die Aktien des texanischen Chip-Designers stiegen am Mittwoch um über 60 Prozent und schlossen bei 38,53?US-Dollar. Zuvor hatte das Unternehmen durch den Verkauf von 4?Millionen Aktien 96?Millionen US-Dollar erlöst. Damit wird Ambiq Micro mit rund 656?Millionen US-Dollar bewertet. Ursprünglich war ein Ausgabepreis von 22 bis 25?US-Dollar je Aktie geplant, tatsächlich startete das Papier bei 24?US-Dollar und legte zwischenzeitlich über 100 Prozent zu. Am Donnerstag …