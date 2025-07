Gleiche Mission mit größerem Radius: Bis zu 50 Rabatt auf die erste Fahrt auf der anderen Seite des Atlantiks.

Lyft, Inc. (Nasdaq: LYFT) hat heute die Übernahme von FREENOW abgeschlossen. Damit entsteht eine der führenden Multi-Mobility-Apps weltweit.

Lyfts Ziel ist es, Menschen zu verbinden und ihnen zu dienen. Vereint durch gemeinsame Werte und eine kompromisslose Kundenorientierung bündeln Lyft und FREENOW ihre Kräfte. Die enorme Chance ist die Verdopplung von Lyfts derzeit adressierbarem Markt auf über 300 Milliarden private Fahrzeugfahrten pro Jahr.

Seit Anfang 2024 wurde die Lyft-App in den Märkten von FREENOW bereits 4,6 Millionen Mal geöffnet.

geöffnet. Die FREENOW-App wurde im gleichen Zeitraum in den Lyft-Märkten 1,2 Millionen Mal geöffnet.

"Jedes Gespräch, das ich mit den Fahrerinnen, Fahrern und Mitarbeitenden von FREENOW geführt habe, hat mich daran erinnert, warum wir uns zusammenschließen, nämlich um das Beste aus beiden Unternehmen herauszuholen", sagte David Risher, CEO von Lyft. "Dabei geht es nicht nur darum, unser Geschäft auszubauen es geht darum, Menschen weltweit zu verbinden und zu unterstützen."

"Wir verändern nicht, was FREENOW besonders macht unsere starke Präsenz in ganz Europa sondern wir bauen darauf auf", sagte Thomas Zimmermann, CEO von FREENOW. "Mit Lyfts Plattform und durch deren Expertise können wir schneller einzigartige Lösungen entwickeln und damit Fahrerinnen, Fahrgäste und städtische Partner noch besser unterstützen."

Was sich für Fahrgäste ändert

Willkommensangebot: Bis zu 50 Rabatt auf die erste Fahrt

Ab heute und bis Ende 2025, erhalten berechtigte Lyft Fahrgäste ein Willkommensangebot für ihre erste Fahrt mit FREENOW in Europa. Umgekehrt erhalten berechtigte FREENOW-Nutzer ein entsprechendes Angebot für ihre erste Fahrt mit Lyft, wenn sie über den Atlantik reisen. Für FREENOW-Nutzer in den USA und Kanada

Öffnen FREENOW-Nutzer ihre App in den USA oder Kanada, werden sie dazu aufgefordert, die Lyft-App herunterzuladen. Für Lyft-Nutzer in Europa

Die Lyft-App fordert Fahrgäste nun dazu auf FREENOW herunterzuladen, wenn sie in einer der 180 FREENOW-Städte in neun europäischen Ländern geöffnet wird.

Chase Nutzervorteile

Berechtigte Karteninhaber der Amerikanischen Chase Bank erhalten bald automatisch zusätzliche Punkte für qualifizierte Fahrten in Europa, wenn sie ihre berechtigte Chase-Kreditkarte zur Bezahlung verwenden.

In den kommenden Monaten werden Fahrgäste in Europa von einheitlicheren Preisen, schnelleren Vermittlungen, neuen Funktionen und in einigen Märkten neuen Beförderungsarten profitieren.

Was Fahrerinnen und Fahrer erwartet

Mehr Fahrgäste, mehr Fahrten

Da Lyft-Fahrgäste durch FREENOW jetzt eine bevorzugte App in Europa haben, können FREENOW Fahrer mit mehr Fahrten rechnen und umgekehrt gilt das gleiche für Lyft Fahrer in Nordamerika.

Obwohl rund 50 aller Taxibuchungen in Europa immer noch offline erfolgen, wächst die Nachfrage nach digitalen Buchungen stetig. Lyft bekennt sich klar dazu, FREENOWs führende Rolle im Taxi-Sektor weiter auszubauen gestützt auf jahrzehntelange vertrauensvolle Partnerschaften mit über 150.000 Fahrerinnen und Fahrern sowie mit Behörden, Städten, Gewerkschaften und Flottenbetreibern.

In den USA besteht ein Vorsprung von 29% bei der Fahrerpräferenz zugunsten von Lyft gegenüber dem nächstgrößeren Wettbewerber (Stand: Q2 2025).

Was als Nächstes für die Unternehmen ansteht

Beide Teams werden künftig eng zusammenarbeiten, um das Beste aus beiden Unternehmen in das globale Lyft-Ökosystem einzubringen.

Alle Maßnahmen des Unternehmens werden weiterhin vom gemeinsamen Ziel und einer konsequenten Kundenorientierung angetrieben zum Vorteil von Fahrgästen und Fahrerinnen und Fahrern weltweit.

Thomas Zimmermann, CEO von FREENOW, und sein Führungsteam werden künftig an Jeremy Bird, Executive Vice President Driver Experience bei Lyft, berichten. Die Country General Manager von FREENOW behalten weiterhin die strategische Verantwortung für die Märkte in Irland, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Griechenland, Spanien, Italien, Polen, Frankreich und Österreich.

"Auch mit unserem internationalen Wachstum wird sich eines nicht ändern, nämlich unsere Kundenorientierung. Genau das macht FREENOW zu einem so starken Partner", sagte Jeremy Bird, EVP Driver Experience bei Lyft. "Unser Integrationsansatz respektiert, was FREENOW erfolgreich macht das talentierte Team, die besonderen Anforderungen der einzelnen Märkte und die langjährigen Beziehungen zu Flottenbetreibern, Taxifahrerinnen und -fahrern sowie Fahrgästen in ganz Europa. Indem wir diese Stärken nutzen und ausbauen, schaffen wir die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und ein besseres Erlebnis für alle Beteiligten."

Die Teams von Lyft und FREENOW werden nun Seite an Seite daran arbeiten, weltweit neue Funktionen für Fahrgäste und Fahrer bereitzustellen.

Die Übernahme hat keine Auswirkungen auf die Finanzergebnisse von Lyft im zweiten Quartal.

Neue globale Präsenz

Durch den Erwerb, bietet Lyft nun Fahr- und Taximobilitätsdienste in insgesamt 11 Ländern und fast 1.000 Städten an. Zudem unterstützt Lyft städtische Lösungen in Bereich Bikesharing in 16 Ländern und mehr als 86 Städten. Seit April 2025:

wurde der Fahrdienst in Puerto Rico eingeführt,

wurde die Präsenz in Kanada durch die Aufnahme weiterer Städte in Québec ausgebaut,

hat Lyft städtische Angebote im Bikesharing Bereich auf Miami (Florida) sowie Bilbao und Rivas (Spanien) ausgeweitet,

hat FREENOW seine Reichweite auf 30 neue Städte in vier europäischen Ländern erweitert und ist nun in über 180 Städten verfügbar.

Über Lyft

Ob täglicher Arbeitsweg oder eine Fahrt, die alles verändert Lyft wird von einem klaren Ziel angetrieben: zu dienen und zu verbinden. Gegründet im Jahr 2012, hat sich Lyft zu einer globalen Mobilitätsplattform entwickelt und bietet Fahrgemeinschaften, Taxis, Mietwagen mit Fahrer, Carsharing, Fahrräder und E-Scooter in Nordamerika und Europa an.

Lyft ist heute in 11 Ländern und fast 1.000 Städten aktiv. Darüber hinaus unterstützt Lyft Urban Solutions Bikesharing-Programme in 16 Ländern und über 86 Städten. Millionen Fahrerinnen und Fahrer haben sich für eine Tätigkeit auf der Plattform entschieden und gemeinsam bereits Milliarden von Fahrten ermöglicht. So trägt Lyft dazu bei, eine stärker vernetzte Welt mit Mobilität für alle zu schaffen.

FREENOW by Lyft ist die europäische Taxi-App mit einem breiten Angebot an Multimobilitätsoptionen. Über FREENOW können Fahrgäste verschiedene Services in einer einzigen App nutzen darunter Taxis, Mietwagen mit Fahrer, Carsharing, Mietwagen, E-Scooter, E-Bikes, E-Mopeds und öffentliche Verkehrsmittel.

Forward-Looking Statements

