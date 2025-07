HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Befesa nach Quartalszahlen von 40,00 auf 40,40 Euro angepasst und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk des Entsorgungsspezialisten habe weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Marge jedoch habe positiv überrascht und so schraubte der Experte seine Ergebnisprognose für 2025 etwas nach oben./rob/edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 08:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: LU1704650164

