© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Rheinmetall hat sich neue Großaufträge aus Estland und Litauen gesichert. Die Auslieferung läuft bis 2029 - ein weiterer Schub für den Rüstungskonzern.Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat von Estland und Litauen neue Aufträge zur Lieferung von Infanteriemunition im Gesamtwert von rund 33 Millionen Euro erhalten. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, beginnt die Auslieferung 2026 und soll bis 2029 andauern. Estland orderte im Rahmen eines im zweiten Quartal 2025 unterzeichneten Vertrages Splitter- und Offensivhandgranaten in "beträchtlicher Stückzahl". Der Auftrag hat ein Volumen von rund 17 Millionen Euro brutto. In Litauen hatte Rheinmetall bereits im Dezember 2024 den …