NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Microsoft von 525 auf 640 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Rishi Jaluria attestierte dem Softwarekonzern zum Ausklang des Geschäftsjahres ein starkes Schlussquartal. Er betonte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das beschleunigte Wachstum der Cloud-Plattform Azure, deren Umsätze die Zielsetzungen überträfen. Der Ausblick auf das erste Quartal wirke solide./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 02:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 02:14 / EDT

US5949181045