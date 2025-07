Die Gen Z ist dies und will das. Die Wahrheit ist, sie ist und will alles, was auch auf Ältere zutrifft - zumindest auf manche von ihnen. Denn Alterskohorten zu bilden, ist ausgemachter Quatsch. Ein Kommentar. Die Gen Z hat keinen Bock auf Büro! Die Gen Z hat keinen Bock mehr auf Homeoffice! Wenn ich Schlagzeilen zu derartigen Befragungen lese, denke ich mir immer: Warum diese stereotypen Denkschubladen? Kürzlich wieder, nachdem Gallup eine "Studie" ...

