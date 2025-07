FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach den Gewinnmitnahmen bei Alzchem am Vortag haben Anleger am Donnerstag den gefallenen Kurs gleich wieder für neue Käufe genutzt. Zuletzt gewannen die zur Wochenmitte nach Quartalszahlen und bestätigter Prognose zeitweise prozentual zweistellig eingebrochenen Titel des Spezialchemiekonzerns gut 12 Prozent auf 151,60 Euro. Damit lagen sie an der SDax -Spitze und machten ihre jüngsten Verluste mehr als wett. Das Jahresplus beläuft sich aktuell auf 166 Prozent, womit sie im Jahr 2025 in dem Nebenwerteindex weiter zu den stärksten Papieren zählen.

Die Berenberg Bank hob ihr Kursziel für Alzchem von 145 auf 185 Euro an. In Reaktion auf die erneut starken Resultate des Unternehmens habe er seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 merklich erhöht, schrieb Analyst Gerhard Orgonas./ajx/mis

