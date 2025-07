hier

Der Softwareriese hat mit dem Schlussquartal überzeugt und legte nachbörslich 8,3 % zu. Der Q4-Umsatz wuchs dank starker KI- und Cloud-Trends um 18,1 % auf 76,4 Mrd. $, der Gewinn wurde um 23,6 % auf 27,2 Mrd. $ ausgebaut. Auf bereinigter Basis waren es 3,65 $ je Aktie gegenüber erwarteten 3,37 $. CEO Satya Nadella bezifferte das Wachstum der Cloud-Plattform Azure im gesamten Geschäftsjahr mit 34 % und nannte erstmals einen Azure-Umsatz von mehr als 75 Mrd. $. Im ersten Quartal die Plattform 37 % zulegen, Analysten hatten 34 % angesetzt. Im aktuellen Quartal will der Konzern mehr als 30 Mrd. $ vor allem in Rechenzentren investieren. In 2025/26 werden Umsatz und operatives Ergebnis prozentual zweistellig im gleichen Maßstab zulegen (im abgelaufenen Jahr: Umsatz + 14,9 % und Ergebnis + 17,4 %). 4,13 Bio. $ Börsenwert bedeuten 240 Mrd. $ Differenz zu NVIDIA.