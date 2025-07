FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Danone nach Zahlen von 82 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Axel Herlinghaus attestierte dem Lebensmittelkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen guten Start in die zweite Phase des Strategieprogramms "Renew Danone". Danone komme damit sehr gut voran, indem ein Meilenstein nach dem nächsten passiert werde./rob/tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 12:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 12:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120644

© 2025 dpa-AFX-Analyser